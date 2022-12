Urla di dolore per Oriana Marzoli al GF Vip per un incidente molto particolare che l’ha portata ad ustionarsi. Ecco cosa è successo.

Dopo il problema fisico accusato da Sarah Altobello, al GF Vip ecco un altro guaio. Questa volta protagonista Oriana Marzoli che si è ustionata all’altezza della coscia con la piastra per i capelli. Sui social, molti utenti se la sono presa, però, con Nikita, colpevole di aver giocato un ruolo decisivo in questo incidente…

Oriana Marzoli, l’incidente al GF Vip: di chi è la colpa?

Alfonso Signorini

Come detto, sono state ore molto movimentate all’interno della Casa del GF Vip. Protagonista ancora Oriana Marzoli ma questa volta non per vicende amorose. La concorrente, infatti, si è bruciata una gamba sedendosi per sbaglio sulla piastra rovente per capelli lasciata sullo sgabello.

Sebbene i microfoni del reality siano stati silenziati dopo l’accaduto, le telecamere hanno ripreso tutto. La donna si trovava in compagnia di Nikita che l’ha soccorsa: le due sono andate in bagno per mettere dell’acqua fredda sulla parte posteriore della coscia scottata dalla piastra, poi le telecamere della diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra e Mediaset Infinity si sono spostate su un’altra zona della casa, probabilmente, per permettere l’intervento di un medico che valutasse la gravità della situazione.

Non è dato sapere, ora, come stia la Marzoli ma sembra nulla di grave. Sui social, però, in tanti hanno dato la colpa dell’accaduto a Nikita. Sembra, infatti, sia stata lei ad appoggiare la piastra sullo sgabello con Oriana ignara di tutto. Una distrazione che ha generato tanti commenti da parte degli haters.

Di seguito il post Twitter di un utente con tutta la scena che, in parte, è stata anche censurata per dei dialoghi probabilmente con qualche imprecazione dettata dal momento e dal dolore:

Poverina Oriana si è bruciata la coscia sedendosi sopra il ferro da stiro, con tanto di censura della regia#gfvip #nikiters #incorvassi pic.twitter.com/arjvy39q8O — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 11, 2022

Riproduzione riservata © 2022 - DG