Nuove dinamiche al GF Vip con due concorrenti che tornano ad avvicinarsi dopo diverse settimane di clima piuttosto teso…

Potrebbero esserci novità nelle prossime giornate del GF Vip. Il motivo? Un inatteso riavvicinamento tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli che, in queste ore, si sono chiariti e hanno toccato dei punti piuttosto interessanti rivelando anche degli aspetti “dietro le quinte” su altri concorrenti del reality.

GF Vip, riavvicinamento e confessioni inattese

Daniele Dal Moro

Come detto, sono ore di grande sorpresa al GF Vip con un riavvicinamento inaspettato che ha portato anche a delle confessioni molto interessanti per le future dinamiche del reality. Parliamo di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli che hanno fatto pace e si sono chiariti dopo settimane di grandi litigi.

Biccy riporta anche i dialoghi tra i due con tanto di rivelazione choc: “Io mi sono trovata con te dal primo giorno. Antonino nemmeno mi guardava. Io parlavo con te all’inizio e ci trovavamo bene. Quando tu non mi chiedevi più nulla a me dava fastidio”, il primo commento di Oriana.

“Poi tu ti sei incavolato e io mi ero baciata con lui. Mi dispiace per tutto quello che è successo. Quando ho pianto dopo aver litigato con te… io sono sensibile anche se faccio la forte. Quando ho litigato con te mi sono chiusa in confessionale e ho pianto”, ha continuano la donna.

“Io rimango male, perché non volevo discutere con te, te lo giuro. Tu mi piacevi! Te lo giuro su mia mamma. Ero appena entrata e uscivo da una situazione schifosa. So che ci sei rimasto male quando ti ho detto che se mi ero avvicinata a te era solo per indispettire lui. Ma non sai la verità. Antonino mi chiedeva di dirti che io mi ero avvicinata a te per ingelosire lui. Sarah e Luciano lo sanno. E infatti per questo che Luciano lo chiamava burattinaio”.

E ancora: “Poi quando mostri le tue emozioni sei bellissimo! Io sono troppo felice di aver chiarito con te. Non so perché ma quando mi sei vicino… mi stai molto simpatico. Tu pensavi che io ti odiassi, non è vero!”.

Che possa anche nascere qualcosa adesso? E quale sarà la reazione di Spinalbese?

Di seguito un post su Twitter di un utente sul riavvicinamento dei due:

Oriana e Daniele che fanno una tregua e si abbracciano#gfvip pic.twitter.com/MckYlUpjMo — Pamela 💫🦭🍁~fan account ~ (@pamelafrg) December 11, 2022

