La foto e i ringraziamenti per il murales di Piero Angela. Il figlio Alberto ha condiviso uno scatto dal luogo dell’opera.

Un omaggio molto speciale, per una persona altrettanto unica. Parliamo del murales dedicato a Piero Angela, il noto divulgatore scientifico scomparso ad agosto di questo 2022. In provincia di Torino, precisamente a Nichelino, è stata eseguita un’opera davvero bella che in queste ore ha ricevuto anche la visita di Alberto Angela, suo figlio.

Murales Piero Angela: la foto del figlio Alberto

Alberto Angela

Bellissimo e immenso. Sono queste le due parole usate da Alberto Angela per ringraziare gli autori del murales dedicato a suo padre, Piero Angela. Nelle scorse settimane si era parlato di questa opera fatta per omaggiare il noto divulgatore scientifico in quel di Nichelino, cittadina del torinese.

Oggi, sui social, suo figlio ha voluto dire grazie a chi ha creato questo bellissimo ricordo di suo padre.

“Avevo un grande desiderio. Omaggiare colui che è il papà della divulgazione per noi appassionati della cultura scientifica”. Erano state queste le parole di Fiodor Verzola, giovane assessore del comune di Nichelino, a proposito del murales in questione.

“Dobbiamo ancora finirlo: quando sarà concluso vorremmo organizzare un evento il 22 dicembre, giorno in cui nacque Piero Angela”, le parole riprese da La Stampa. Il murales è opera “di un team di artisti che abbiamo ingaggiato appositamente. Questa del grande Piero Angela è un opera artistica che rientra nel progetto di Street Art che abbiamo avviato a Nichelino da un po’ di tempo, per rivalutare e soprattutto lanciare messaggi tramite queste vere e proprie opere d’arte. Piero Angela è il primo di una serie di personaggi del mondo della cultura e della scienza che verranno ritratti sui muri della nostra città. Ve ne saranno altri, che per adesso non sveliamo”.

E adesso, a quanto pare, il murales è terminato e suo figlio Alberto è giunto sul posto per ringraziare gli autori dell’opera che è stata eseguita su una casa a due piani.

Di seguito il post su Twitter con la foto del murales:

È bellissimo, immenso… grazie di cuore! pic.twitter.com/MZkfIhqX5r — Alberto Angela (@albertoangela) December 12, 2022

