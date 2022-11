Sfogo di Federico Fashion Style sui social dopo la separazione dalla ex compagna. Le parole lasciano intendere future rivelazioni bomba…

Torna a parlare Federico Fashion Style, o se preferite, Federico Lauri. L’uomo ha deciso di pubblicare sui social alcune stories che lasciano intendere come la separazione dalla sua ex, nonché madre di sua figlia, Letizia Porcu, sia tutto tranne che superata.

Lo sfogo di Federico Fashion Style sui social

Federico Lauri Fashion Style

“Sono dimagrito perché non sto passando un momento facile. Separarci è stata una scelta condivisa, ma io sono venuto a saperlo tramite un post su Instagram. Ok, ne avevamo parlato, ma lei presa da un momento di difficoltà e dalla fragilità dovuta alla morte del padre, ha dato l’annuncio dell’addio su Instagram”. E ancora: “Non posso spiegare quali erano i nostri problemi, perché purtroppo c’è una diffida da parte sua e non posso dire precisamente motivi della separazione. Ma io dico con onestà che sarei andato avanti a vita al suo fianco, perché non so vedermi accanto ad un’altra persona”. Erano state queste le parole di Federico Fashion Style a Verissimo solamente poche settimane fa.

Adesso, però, i toni sono cambiati e dalle sue parole si evince grande amarezza e anche delle situazioni ancora da chiarire: “Io e te nel letto è la cosa più bella che possa esistere”, le sue parole riferite, probabilmente, alla figlia. “Non rimpiango nulla, perché non avrei te”.

Ma poi, ecco il riferimento al passato: “Ma se ci fosse la possibilità di andare indietro nel tempo penserei molto di più a me e alla mia felicità. Fate ciò che vi fa stare bene, non pensate agli altri perché gli altri fanno finta di pensare a voi, ma quando poi possono farvi del male lo fanno e anche molto. Credetemi, un giorno vi racconterò e lì rimarrete scioccati!”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram dell’uomo:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG