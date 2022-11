Dopo l’uscita dal GF Vip, Gegia è tornata a vivere la sua vita ma non nasconde di aver dovuto fare i conti con alcune problematiche.

Intervista a Fanpage per Gegia dopo l’esperienza al GF Vip. La donna è tornata a parlare soffermandosi su diversi argomenti ma in particolare sul rientro alla vita di tutti i giorni e ad alcuni episodio, molto discussi, avvenuti nella Casa. In modo particolare la situazione su Marco Bellavia, il bullismo e le accuse anche nei suoi confronti ricevute da tante persone.

Gegia a 360: il GF e Marco Bellavia

Gegia

Nella lunga intervista, Gegia ha dedicato grande spazio al caso di bullismo nei confronti di Marco Bellavia: “Non sono mai stata una bulla in vita mia, sono una persona buona. Ho cercato solo di spronare Marco. Il suo tormento è partito dalla paura di essere eliminato per primo. Cosa che stava per accadere. Quando gli ho detto: ‘Tu non stai bene’, intendevo ‘Reagisci, perché è inutile continuare a piangere, trova la forza di andare avanti’. Poi ho detto ad Attilio: ‘Ma tutte le stronate che diceva dobbiamo tenercele?’, scordandomi di avere il microfono e Alfonso mi ha rimproverato. Ci hanno cacciato a furor di popolo, questo è vero. Tutti noi abbiamo fallito. Quando ci hanno detto del bullismo ed è passato l’aereo con scritto ‘Vergognatevi, siete delle mere’, ci hanno ammazzato”.

Sulle parole relative al fatto che Bellavia ci provava con lei, invece, la donna ha spiegato: “L’ho detto per ridere. Una notte voleva fare Sandra Mondaini e Raimondo Vianello e metteva i piedi freddi sui miei. Gli ho detto: ‘Ci volevi provare?’. Ma io sono una cabarettista, ero ironica. Lo so che devo stare attenta a quello che dico in determinate situazioni. Lui, però, non ha perso tempo a dire che io e Cristina Quaranta siamo le meno belle della casa. Ogni volta che ci incontriamo in puntata e mi bacia glielo dico: ‘Stai baciando una meno bella, una brutta’ e lui scherza: ‘Dai piantala’.

Insulti e pianti

I comportamenti nella Casa hanno provocato molte reazioni nei telespettatori e negli utenti social che l’hanno insultata più volte e per lungo tempo. Gegia sul tema ha raccontato: “Mi svegliavo la mattina e piangevo. Non ho fatto che stare male per giorni. Devo ringraziare Piera, la psicologa del Grande Fratello, che ha capito la situazione terribile in cui ci siamo trovati. Una mattina mi sono svegliata, era una domenica, ho visto per l’ennesima volta che per tutta la notte mi avevano tampinato augurandomi la morte, mi dicevano “Brutta, vecchia, bavosa, schifosa, psicologa di mer*a, speriamo che muori presto”. Mi sono sentita male. Mi è venuto un attacco forte di pianto, non riuscivo ad alzarmi dal letto perché mi girava la testa talmente ero stanca. Ho chiamato Piera”.

Infine sulla possibilità di ricevere procedimenti da parte dell’Oridine degli psicologi: “Mai ricevuto nulla, né telefonate, né carte. Niente di niente. Voglio precisare che dopo la Laurea in Lettere, ho preso la Laurea in Psicologia, ho fatto l’esame di Stato, ma non ho mai frequentato la scuola di psicoterapia. La psicologia è solo un mio interesse personale. Da gennaio riapro la scuola di recitazione Attori in scena a Roma, dove faccio il metodo Stanislavskij, che si basa sulla psicanalisi. Ho studiato per mettere le mie conoscenze a servizio della mia scuola”.

Di seguito un simpatico post su Twitter condiviso da un utente con alcuni dei momenti salienti della donna al GF Vip:

gegia fancam phresh out the runway rihanna grande fratello vip #gfvip #gegiers pic.twitter.com/WN8mkNuZli — Opi 📂 (@opiarchive) November 16, 2022

