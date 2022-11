Sempre al centro dell’attenzione, Belen Rodriguez è stata presa di mira da tantissimi utenti social a causa di una recente pubblicità.

Che qualsiasi “mossa” di Belen Rodriguez faccia notizia non è certo una novità. Ma che da una pubblicità per un noto marchio ne uscisse una gigantesca polemica social con centinaia di utenti furibondi, proprio non ce lo si poteva aspettare. La showgirl argentina è finita nel mirino dei haters a seguito di un post che la ritraeva pubblicizzare Shein, marchio asiatico che produce moda a basso costo.

Belen Rodriguez nella bufera: cosa è successo

Belen Rodriguez

Proprio l’ultimo post di Belen Rodriguez ha generato grande stupore nei suoi seguaci. In modo particolare, in tanti le hanno fatto presente che tutto si sarebbero aspettati meno di verderla pubblicizzare proprio capi di Shein.

“Belen perché sponsorizzi un brand che paga pochi centesimi i suoi dipendenti? Vergognoso”, “Ma davvero Shein? La sua scarsa qualità produttiva ha un’influenza diretta sull’inquinamento ambientale: vengono impiegate microplastiche e sostanze chimiche che non sono esattamente eco-friendly, sprigionando CO2 come se non ci fosse un domani! Certe sponsorizzazioni non andrebbero fatte..”. Alcuni sembrano essere rimasti molto delusi: “L’hai fatto davvero? Non me l’aspettavo”. “Non ci posso credere che sponsorizzi un marchio come Shein dove c’è sfruttamento al massimo livello delle persone e inquinamento a non finire!!! Una persona come te ha la fortuna di poter scegliere e dire no!!!! Bho io non vi capisco”, “Oltre che una bellissima donna ti reputo molto intelligente, non puoi sponsorizzare un’azienda che sfrutta”.

Le critiche sono state davvero tantissime anche perché, specie via social, la modella e showgirl non è obbligata a dire di sì ad ogni offerta pubblicitaria e, nel caso specifico, secondo molti suoi seguaci, un “no” sarebbe stato più opportuno.

In modo particolare ora che la stessa argentina si trovi nel giro della moda con ben due marchi con il suo nome e anche uno di costumi da bagno.

Staremo a vedere se la donna replicherà in qualche modo o farà dimenticare tutto con qualche altro contenuto diverso.

Di seguito il post Instagram della showgirl:

