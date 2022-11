Si è ripreso, più o meno, Tommaso Zorzi dopo l’intervento delle scorse ore. Sui social ha voluto ironizzare sul periodo post operatorio.

Nelle scorse ore Tommaso Zorzi ha raccontato ai suoi seguaci sui social di essersi sottoposto ad un intervento di circoncisione. Un’operazione andata bene ma che ora lo obbliga ad un periodo di terapia e, ovviamente, anche di astinenza da rapporti intimi. A ribadirlo – e vedremo poi il motivo – è stato il diretto interessato con alcune parole nelle sue stories Instagram.

Tommaso Zorzi: “40 giorni senza rapporti quindi…”

Tommaso Zorzi

Dopo l’intervento e dopo aver fatto finire l’effetto dell’anestesia post operatoria, Tommaso Zorzi ha dedicato qualche momento ai suoi fan che gli chiedevano come fosse andata l’operazione chirurgica di circoncisione e il motivo per il quale si sia fatto operare.

Il noto volto dei social e della tv, senza entrare nello specifico, ha spiegato: “L’ho rimandata per anni e se l’avessi fatta dieci anni fa sarebbe stato tutto molto più semplice. Comunque l’urologo mi ha detto che tutto tornerà a funzionare come un tempo”.

Proprio a proposito del “tornerà a funzionare”, Zorzi ha anche aggiunto una nota colorita alle sue parole facendo riferimento ai flirt, presunti o veritieri, ai quali ultimamente è stato accostato. “Onde evitare che mi venissero affibbiate relazioni con chiunque possegga un apparato respiratorio, segnalo che per i prossimi 40 giorni questa cosa non sarebbe quantomeno verosimile perché non posso fare sesso”.

Concludendo il dialogo con i fan, il ragazzo ha aggiunto sulle cure che dovrà seguire: “Ogni due giorni te lo devi medicare, chi è maschio sicuro mi capirà, vedere lì sotto punti, sangue, cose strane, non è il massimo. […] È da tre ore che sto con un pacco di ghiaccio sul pene”.

Di seguito, invece, quello che era stato il primo post Instagram successivo all’operazione subita:

