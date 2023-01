Un look inedito e tanta curiosità attorno a lui, come sempre. Parliamo di Francesco Facchinetti che è stato preso di mira dal web nelle ultime ore.

Nella serata di Rai 2 con Boomerissima, le attenzioni non sono andate solo alla bellissima conduttrice Alessia Marcuzzi ma anche ai suoi ospiti. Tra questi anche Francesco Facchinetti che si è preso la scena anche se questa volta non per i suoi soliti look particolari o qualche uscita un po’ strana. I social lo hanno preso di mira per una forma non proprio esaltante…

Francesco Facchinetti preso di mira dal web

Francesco Facchinetti

Francesco Facchinetti, infatti, si è presentato in trasmissione con un look decisamente unico e che ha destato particolare scalpore tra i telespettatori e gli utenti del web che stavano seguendo live Boomerissima.

Il figlio di Roby Facchinetti era presente con indosso un bomber molto colorato – cosa che non ha stupito – ma ciò che ha attirato l’attenzione dei più è stata l’assenza della barba e una forma fisica non perfetta.

Il fatto che DJ Francesco fosse sbarbato, secondo alcuni, ha messo in evidenza anche un altro aspetto: l’uomo è risultato più appesantito rispetto al solito generando grandi “questioni”.

“Ma cosa ha fatto Facchinetti?”, ha scritto un utente. Un altro, ancora più preciso, e onestamente anche un po’ cattivo: “Ma ultimamente cosa mangia?”.

Non mancano anche i consigli: “Facchinetti, sorry ma ti serve un po’ di Botox, sole e palestra fio mio”.

Di seguito anche alcuni post su Twitter relativi agli attacchi ricevuti da DJ Francesco che, per la verità, in queste ore sui social si è mostrato in buonissima forma e con il suo solito piglio divertente:

#Boomerissima ma Facchinetti ultimamente cosa mangia ? — 𝓢𝓮𝓻𝓰𝓲𝓸 (@giosivi) January 10, 2023

#Boomerissima Facchinetti, sorry ma ti serve un po' di Botox, sole e palestra fio mio — Sonia (@SoniaSoniaS3) January 10, 2023

