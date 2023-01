Matrimonio e poi un figlio: pensano in grande Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che programmano il loro futuro e non nascondono la felicità.

Sono una delle coppie più amate dei social e della tv e molto presto potrebbero annunciare delle novità nella loro vita. Parliamo di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che a ‘Chi’ hanno confessato i loro programmi per il futuro tra matrimonio e la voglia anche di un bimbo…

Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli guardano al futuro

Nella bella intervista “doppia” di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è possibile apprezzare la felicità dei due e i progetti per il futuro. “Con lui ho scoperto la parola felicità, io che ero sempre insoddisfatta. Da quando sto con lui mi piaccio di più”, ha raccontato lei.

Stesso discorso anche per il ragazzo: “Sono entrato nel reality (Grande Fratello ndr) dopo un periodo difficile, lei è stata un dono del cielo. La verità è che stiamo bene, ridiamo, ci prendiamo in giro. La riempio di complimenti perché la trovo stupenda”.

Sui progetti di coppia, i due non si nascondono con Pretelli che ammette: “Abbiamo l’età sia per sposarci che per fare un figlio, ma questa volta vorrei procedere per gradi: prima il matrimonio con una proposta eclatante e poi un figlio”.

Anche Giulia la pensa allo stesso modo: “Credo nel matrimonio e sogno una famiglia felice, però sono anche razionale, con i piedi per terra. Ho visto i miei genitori amarsi e distruggersi: prima di fare un bambino bisogna essere sicuri al mille per cento di potergli garantire stabilità e serenità. Lui ha già un figlio ed è molto cauto, però sogno un matrimonio da principessa, sogno di essere mamma r ci sarà un giorno in cui ci guarderemo e diremo: ecco è il momento”.

