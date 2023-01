Scoppia l’amore tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Fratini. I due non si nascondono più e da Dubai arrivano le foto “piccanti” insieme…

Prima la vacanza in Kenya con l’ex marito e il figlio, poi la partenza per Dubai dove ad attenderla c’era il nuovo compagno. Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci che, questa volta, ha deciso di non nascondere più il suo sentimento per Giulio Fratini e di lasciarsi andare anche ad effusioni pubbliche prontamente immortalate dal settimanale Chi.

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini: le foto da Dubai

ELISABETTA GREGORACI

Come anticipato, dopo la vacanza in Kenya per Natale, Elisabetta Gregoraci è partita a Dubai dove ad attenderla c’era il fidanzato Giulio Fratini. Sui social, la donna ha sfoggiato un fisico spettacolare e tantissimi sorrisi.

Sembra davvero felice la showgirl che è stata immortalata dal settimanale Chi intenta in dolci effusioni col suo nuovo compagno.

La coppia, per la prima volta “allo scoperto”, si è lasciata andare a tenere coccole, belle passeggiate e qualche bacio, prontamente “fatto proprio” dal magazine di gossip che non si è lasciato sfuggire l’occasione.

I due si sono divertiti in città e nelle calde acque di Dubai, dove hanno trascorso una bella vacanza di coppia per dare il benvenuto al nuovo anno.

Negli scatti pubblicati dal settimanale è possibile vedere la Gregoraci baciare il suo Giulio con il quale, da qualche tempo ormai, fa coppia.

Da quanto si apprende, i piccioncini avrebbero alloggiato al Jumeirah Medinat Hotel, una location da sogno che ha fatto da cornice perfetta al loro stare insieme tra abbracci, baci e tanta voglia di proseguire la loro relazione. Questa volta, allo scoperto e con tutte le intenzioni di fare le cose sul serio anche in ottica futura.

Di seguito anche la copertina di Chi con tanto di immagini della coppia condivsa su Instagram dal profilo del settimanale:

