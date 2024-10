Che auto possiede Diletta Leotta? La conduttrice sportiva ha lasciato il lusso al marito Loris Karius, optando per due modelli low cost.

Conduttrice sportiva e speaker radiofonica apprezzata anche per le sue curve esplosive, Diletta Leotta non ha una grande passione per i motori. A differenza del marito Loris Karius, per muoversi in città ha preferito scegliere due auto low cost, senza troppe pretese.

Che auto ha Diletta Leotta? La conduttrice vola basso

Dopo le nozze con Loris Karius, Diletta Leotta vive tra Milano e Newcastle, città del North East dell’Inghilterra. Quando si trova in Italia, la conduttrice sportiva e speaker radiofonica può scegliere tra due auto che, a differenza di quelle possedute dal marito, si possono considerare low cost.

La prima vettura è la Kia Sportage, che ha scelto di colore blu. Con una potenza di 150 CV e 250 Nm di coppia motrice massima, il Suv presenta un motore 1.6 turbo benzina. Si tratta di un mezzo di ultima generazione, che garantisce ridotti consumi e basse emissioni di anidride carbonica.

Non solo, la Kia Sportage vanta anche una piccola chicca che di certo sarà piaciuta alla Leotta. L’auto presenta un impianto di infotainment, con un doppio schermo continuo. Il prezzo? Si parte da 29.950 euro, ma si può arrivare anche a 45.450 euro.

Diletta preferisce le utilitarie, ma le personalizza

La seconda auto di Diletta Leotta è un’altra utilitaria molto gettonata. Stiamo parlando della Fiat 500, che la conduttrice ha fatto personalizzare a sua immagine e somiglianza. Ha chiesto, infatti, colori particolari, un tantino sgargianti, per i dettagli: verde, bianco e azzurro. Il prezzo parte da 10.763 euro, ma immaginiamo che il suo modello, viste le richieste, sia molto più alto e possa tranquillamente superare i 20mila euro.