Cos’è il workation? Ecco come funziona il metodo di lavoro in vacanza

Cos’è il workation? Ecco cosa c’è da sapere su una modalità di lavoro a cui tutti dovrebbero avere libero accesso.

Sempre più aziende stanno introducendo il workation come benefit per i propri dipendenti. Se non conoscete questa forma di lavoro agile, che può essere considerata un’evoluzione dello smart working, dovete assolutamente recuperare. Vediamo cos’è e come funziona.

Workation: cos’è e come funziona

Termine che viene dall’unione dei termini inglesi work e vacation, ossia lavoro e vacanza, il workation è una modalità di lavoro agile, che si può svolgere anche durante le vacanze. In sostanza, consente di portare avanti le proprie mansioni professionali ovunque, perfino da una località turistica che generalmente viene associata allo svago, estivo o invernale che sia.

Il workation, ovviamente, va di pari passo con lo smart working, anzi si potrebbe considerare una sua evoluzione. Ergo: deve essere sempre garantito il diritto alla disconnessione. Conciliare lavoro e vacanza, infatti, non significa essere disponibile h24 per il datore, cosa che non dovrebbe accadere neanche in ufficio.

Lavorare da una località turistica permette di migliorare l’equilibrio tra vita privata e sfera professionale, senza intaccare negativamente lo svolgimento delle proprie mansioni. Questa modalità, infatti, non fa bene solo al corpo e alla mente, ma anche alle prestazioni e alla produttività.

Workation: chi può richiederlo?

Il workation, è bene sottolinearlo, si deve svolgere sempre nel rispetto dei diritti e doveri, sia del lavoratore che del datore. Alcune aziende, visti anche i benefici del normale smart working, lo stanno già proponendo ai dipendenti come benefit, ma in Italia siamo ancora lontani dal farlo rientrare nei protocolli lavorativi.

Ovviamente, per poter accedere a questa modalità bisogna svolgere una professione che consenta lo smart working. Una precisazione è d’obbligo: il workation non deve sostituire le ferie, ma essere un’aggiunta. I lavoratori hanno diritto sempre e comunque a un periodo di stop completo, totale.