Temptation Island, Alfred vuota il sacco su Sofia: “Biglietti falsi”

Nuovo capitolo post Temptation Island che riguarda Alfred e Sofia. I due sono ai ferri corti e il ragazzo ha voluto chiarire alcune cose.

L’edizione “autunnale” di Temptation Island è stata un successo e a prendersi la scena tra i protagonisti sono stati anche Alfred e la tentatrice Sofia, usciti insieme dopo la trasmissione. Eppure, le cose tra loro non sono andate come previsto. Anzi. Al momento quella passione che sembrava esserci è diventata solo caos e liti.

Temptation Island, Alfred fa chiarezza sui viaggi con Sofia

Filippo Bisciglia

La vicenda tra Alfred e Sofia sta animando i social e gli utenti appassionati di Temptation Island. A farla da padrone è la questione viaggi. Infatti, la ragazza aveva parlato di recente di alcuni viaggi già organizzati con tanto di biglietti acquistati. Ebbene, pare che la situazione sia decisamente diversa.

Alfred, infatti, ha voluto fare chiarezza con una storia su Instagram: “Scrivo per chi non avesse capito. Ho chiesto alla diretta interessata di mandarmi i biglietti. Mi ha mandato solo quelli di New York. Ho chiamato la compagnia aerea e tramite verifica (nome e cognome, codice e numero del biglietto) non hanno trovato assolutamente niente perché il biglietto è stato falsificato”, ha spiegato il ragazzo.

Diversa la situazione legata all’altro presunto viaggio organizzato per la Francia: “Per quanto riguarda Parigi invece, lei stessa mi ha detto di non aver mai fatto il biglietto”, ha concluso Alfred.

Il dietro le quinte a Uomini e Donne

La coppia formata da Alfred e la tentatrice Sofia aveva fatto parlare anche a Uomini e Donne durante una recente ospitata. Infatti, il ragazzo, davanti al confronto con la donna ma anche con la sua ex, era rimasto piuttosto deluso e amareggiato.

Non solo. Dopo aver parlato a centro studio, Alfred aveva chiesto il permesso di andare via e dietro le quinte aveva agito in modo violento con un gesto che non era passato inosservato…