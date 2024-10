Paura a Uomini e Donne: gesto folle di Alfred dietro le quinte

Durante l’ultima puntata trasmessa di Uomini e Donne sono stati ospiti gli ex volti di Temptation Island tra cui Alfred, autore di un brutto gesto.

Nel corso dell’ultima puntata andata in onda su Canale 5 di Uomini e Donne, ci sono stati dei momenti di forte tensione. Protagonista Alfred, ex volto di Temptation Island, che è rimasto visibilmente scosso dopo un confronto con la sua ex fidanzata Anna Acciardi e la tentatrice con la quale era uscito dal programma, Sofia Costantini. Il ragazzo ha compiuto un gesto molto forte dietro le quinte…

Uomini e Donne, il gesto di Alfred

Maria De Filippi

Durante la messa in onda della puntata odierna di Uomini e Donne sono stati chiamati in studio alcuni dei volti dell’ultima edizione di Temptation Island. Come detto, tra i presenti c’è stato anche Alfred. Il ragazzo ha parlato a centro studio ma è rimasto visibilmente scosso dopo il confronto con la sua ex fidanzata Anna Acciardi e la tentatrice con la quale era uscito dal programma, Sofia Costantini. A conferma di questo, il fatto che abbia chiesto a Maria De Filippi di uscire dallo studio e di andare a prendere una boccata d’aria.

Peccato che andando dietro le quinte, Alfred abbia agito in modo molto duro. Il ragazzo ha perso il controllo e ha sfogato la sua rabbia tirando pugni al muro. In studio se ne sono accorti e sono rimasti tutti molto sorpresi.

Le reazioni

Il primo ad accorgersi che qualcosa stava andando storo è stato Gianni: “Ma cosa è stato?”, ha domandato. Poi rispondendo al suo stesso quesito: “Ma è stato un colpo, una botta”.

Anche le ragazze presenti sono rimaste spiazzate ma a quel punto è stata Maria De Filippi ad intervenire dicendo ad Anna: “Resta qui, non alzarti. Non sei sua madre. Se ha bisogno di te, viene lui a dirtelo. Tu ora stai bene? Allora pensa a te stessa”.