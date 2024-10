Carmen Russo e il gossip su Stefano De Martino: “Molto giovane ma…”

Alcuni particolari rumors avevano associato Carmen Russo a Stefano De Martino: ecco tutta la verità della ballerina.

Sono tornati a galla alcuni rumors del passato relativi ad un ipotetico flirt tra Carmen Russo e Stefano De Martino. A parlarne è stata nuovamente la ballerina che è stata ospite a ‘Storie di donne al bivio’ con Monica Setta. In questo senso la donna ha voluto rimarcare come le voci fossero infondante anche se non sono mancati i complimenti per il presentatore di Affari Tuoi…

Carmen Russo, il commento sul presunto flirt con De Martino

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo

La Russo ha spiegato a ‘Storie di donne al bivio’ come sia rimasta stupita sul gossip che era uscito qualche tempo fa che la vedeva vicina a Stefano De Martino: “Ho letto di tutto, perfino di un mio feeling per Stefano De Martino, che è un conduttore bravissimo e molto giovane“, ha esordito la bella Carmen. “Non ho mai preso con lui nemmeno un caffè. Da 42 anni il mio grande amore è solo Enzo Paolo”.

Insomma, tutte voci infondate. La Russo pensa solo alla sua famiglia e al suo Enzo Paolo Turchi che attualmente è impegnato al Grande Fratello.

La scoperta sulle voci di flirt

Già in precedenza, nel mese di gennaio, la Russo aveva spiegato a Nuovo di aver scoperto le voci sul suo conto e quelle di De Martino per caso: “Come ho scoperto questo gossip? Grazie ad uno dei miei amici. Questa notizia me l’ha girata un amico che è sempre connesso, voleva sapere come stessero le cose. Mi ha fatto vedere quello che hanno detto e gli ho spiegato che non era vero nulla”. La donna aveva ribadito di non aver mai cercato il “toy boy” e anche in quella circostanza aveva sottolineato come nel suo cuore e nella sua testa ci fosse unicamente Enzo Paolo e la loro figlia.