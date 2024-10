Chiara Ferragni fa un passo indietro per salvare la sua società Fenice. Nominato il nuovo amministratore unico.

Svolta inaspettata nella società di Chiara Ferragni, Fenice. L’influencer e imprenditrice prende una drastica decisione per salvarla, e fa un passo indietro. Lascerà la guida della sua società per nominare un nuovo amministratore unico. La decisione è stata presa in un momento cruciale per le attività imprenditoriali della Ferragni, che è alle prese con le accuse di truffa aggravata legate al caso del pandoro-gate e delle uova di Pasqua.

Scopriamo quale sarà il destino della società fondata dal Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni: la nuova gestione della società Fenice

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Claudio Calabi sarà nominato amministratore unico di Fenice. Calabi avrà l’obiettivo di riorganizzare l’azienda e risolvere le attuali questioni finanziarie.

Chiara Ferragni

L’assemblea dei soci, convocata per il 28 ottobre, potrebbe essere l’occasione per formalizzare il passaggio di consegne, che vedrà l’uscita sia di Chiara Ferragni come amministratore delegato, sia di Paolo Barletta come presidente.

Ma per gli addetti ai lavori questa decisione non è una vera sorpresa essendo Calabi un esperto in ambito imprenditoriale. Il suo compito, infatti, sarà quello di portare avanti una riorganizzazione che possa garantire una maggiore trasparenza gestionale.

Chiara Ferragni: il giallo sui bilanci

Una questione di massima urgenza che dovrà affrontare Calabi sarà la questione dei bilanci mancanti. Infatti, la società non ha presentato bilanci aggiornati da ben due anni. L’ultimo bilancio pubblico risale al 31 dicembre del 2022, quando Fenice ha realizzato un fatturato di 15,6 milioni di euro.

Ma questa non sarà l’unica questione che dovrà risolvere Calabi. Infatti, nonostante gli enormi successi di Chiara Ferragni del campo del fashion e del branding, il nuovo assetto dovrà rilanciare l’immagine della società per riottenere la fiducia delle aziende e dei consumatori. La priorità, quindi, sarà quella di rendere Fenice una società più trasparente.