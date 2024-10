Antonella Clerici, chiamata imprevista in diretta tv: “Ti ricordi?”

Momento particolare in diretta per Antonella Clerici durante l’ultima puntata di ‘È sempre mezzogiorno!’: è arrivata una chiamata…

Stupita ma capace di reagire subito: Antonella Clerici sa il fatto suo e anche davanti ad un imprevisto in diretta se la cava con stile. La conduttrice si è trovata a far fronte ad una telefonata inattesa durante l’ultima puntata andata in onda di ‘È sempre mezzogiorno!’. A chiamare un noto seguace che già in passato si era fatto sentire con tanto di critiche al programma e agli chef.

Antonella Clerici, la telefonata in diretta

Antonella Clerici

Durante l’ultima puntata andata in onda di ‘È sempre mezzogiorno!’, Antonella Clerici ha risposto come sempre ad una chiamata di un telespettatore. Per la conduttrice, però, ecco il risvolto inatteso. Dall’altra parte della cornetta c’era un utente che già in passato si era collegato con la trasmissione criticando aspramente i noti chef che sono protagonisti delle varie puntate.

“Pronto? Ci siamo sentiti una settimana fa”, ha esordito il telespettatore al telefono. “Sono Stefano di Lodi”, ha detto. “Ti ricordi?”.

Da qui la Clerici ha subito risposto: “Ah, era quello che aveva criticato ogni cosa del programma? Quello dei peli sul pollo e tutto il resto?”.

Dal canto suo il telespettatore ha provato a cambiare un po’ la sua linea: “No ma non volevo criticare. Erano piume non peli…”.

Per evitare altri disagi, la padrona di casa ha preso le redini della chiamata e ha chiuso i conti con: “Stavo scherzando dai”. Insomma, utente perdonato e solita grande Antonella…

La prima telefonata

Molto probabilmente il telespettatore della trasmissione della Clerici è voluto intervenire una seconda volta per cercare di porre rimedio alla prima telefonata. Infatti, solamente una settimana fa, tale Stefano di Lodi si era espresso in modo molto critico verso il programma e soprattutto verso certe scelte degli chef. L’utente aveva avuto da ridire su Daniele Persegani ma anche su Fulvio Marino, due presenze importanti di ‘È sempre mezzogiorno!’.