Amici, due allievi hanno infranto il regolamento: “Una ca**ata”

Brutte notizie ad Amici per due allievi che sono stati beccati ad infrangere il regolamento. Ecco cosa è successo…

Colpo di scena ad Amici: due allievi hanno infranto il regolamento e sono stati fortemente ripresi. Si tratta di Trigno e Chiara che nel corso dell’ultimo daytime del talent di Canale 5 hanno dovuto fare i conti con la rabbia e la delusione delle maestre Alessandra Celentano e Anna Pettinelli. Ecco cosa è successo.

Amici, Trigno e Chiara hanno infranto il regolamento

Maria De Filippi

Nel corso dell’ultimo daytime di Amici di Maria De Filippi, ci sono state alcune problematiche per due allievi. Infatti, Trigno e Chiara hanno infranto il regolamento facendosi un video con il telefono e inviandolo ad una loro pagina di fan.

Questo non rientra nelle cose concesse dal regolamento della scuola più famosa d’Italia e per tale ragione, i ragazzi sono stati richiamati da Alessandra Celentano e Anna Pettinelli, ovvero le loro rispettive insegnanti.

“Abbiamo fatto una ca**ata”

“Allora, aldilà del fatto delle regole, della disciplina e che siete qui. Vi è stato detto e stradetto che queste cose non si possono fare”, ha esordito la prof Celentano. “Voi siete qui per il vostro futuro, per la vostra carriera: per ballare e per cantare. Non siete qui per farvi pubblicità nelle chat, per avere voti e diventare famosi. Tanto lo sapete: o siete bravi per andare avanti con le vostre gambine o vocine. O il resto non serve a niente…”.

Da parte della Pettinelli c’è stato lo stesso tipo di rimprovero con i ragazzi che hanno provato a giustificarsi e Trigno che si è limitato a dire: “Abbiamo fatto una ca**ata”. Un mea culpa che, per il momento, non è chiaro se abbia portato anche a dei provvedimenti. Staremo a vedere se nelle prossime ore ci saranno aggiornamenti a tal proposito.