Costantino Vitagliano: “Sempre tradito. Peggio di Totti…”

Presente a La Volta Buona con Caterina Balivo, Costantino Vitagliano ha raccontato di aver sempre tradito le sue ex fidanzate.

Ospite de La Volta Buona con Caterina Balivo, l’ex numero uno dei tronisti di Uomini e Donne, Costantino Vitagliano, ha raccontato il suo rapporto con il gentil sesso svelando di aver sempre tradito le sue ex, compresa la famosa Alessandra Pierelli che proprio con lui uscì dal dating show di Maria De Filippi, ormai tantissimi anni fa.

Costantino Vitagliano e i tradimenti alle ex

Costantino Vitagliano

Intervenuto nel salotto di Rai1 de La Volta Buona, Costantino ha risposto ad alcune domande curiose in tema amore e tradimento da parte della padrona di casa Caterina Balivo. Soffermandosi appunto sulle relazioni e il fatto di aver tradito la propria compagna, l’ex re dei tronisti ha spiegato: “Tradimenti e se ho tradito Alessandra (Pierelli ndr) Eh… domanda di riserva”.

E ancora: “Se ci sono stati dei mesi in cui non ho tradito Alessandra? Non ho avuto il tempo di farlo forse. Se lei sapeva? Ogni volta che andavo in un programma usciva una foto. Io come Totti? Peggio…“, ha detto ancora. “Le altre? Molte volte veniva accettato”, ha aggiunto ancora Vitagliano.

“Traditore? Sono solo una vittima”. Costantino Vitagliano a #LVB 😆 pic.twitter.com/eGVCBXT7h5 — La Volta Buona (@voltabuonarai) October 31, 2024

Come sta l’ex tronista

Da poco Costantino aveva parlato di essere alle prese con una malattia autoimmune che gli ha stravolto la vita. “Mi hanno diagnosticato una malattia autoimmune qualche mese fa e ho perso venti chili. Le cure però sembrano funzionare, sto scalando il cortisone che dava effetti collaterali. Navigo a vista”, aveva detto. E ancora: “Vado avanti con la cura, andiamo avanti”, aveva spiegato poi via social.

Considerando la recente ospitata a La Volta Buona è possibile che la situazione attuale relativa alla sua salute possa essere sotto controllo rispetto al passato. La speranza è che Costantino possa stare bene.