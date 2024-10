Aurora Ramazzotti mostra con orgoglio la sua “maison”: il video della casa

Lo aveva promesso e ora ha deciso di mostrare qualche dettaglio in più della sua nuova casa: il video di Aurora Ramazzotti.

Qualche mese fa aveva stupito tutti annunciando un improvviso trasloco in una nuova casa. Adesso Aurora Ramazzotti ha ripercorso alcune delle tappe che l’hanno portata a dare vita a quella che lei stessa ha definito la sua “maison”. Su Instagram, ecco un simpaticissimo e dettagliato filmato nel quale vengono svelati dettagli inediti della dimora.

Aurora Ramazzotti, il nuovo video della casa

Aurora Ramazzotti

Sono passate diverse settimane dall’annuncio del trasloco verso la nuova casa. Adesso Aurora Ramazzotti è uscita allo scoperto dando ulteriori dettagli della dimora. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha condiviso un filmato su Instagram nel quale ha svelato soprattutto come è riuscita a sistemare l’ingresso.

“Questo è l’ingresso alla mia maison, nonché l’unica stanza che sono riuscita a completare, però sono molto fiera, soprattutto del colore che go scelto. Incredibile quanta differenza possa fare semplicemente un colore”, ha detto Auri nel filmato.

Successivamente la donna ha mostrato l’angolo musica e anche quello che dovrebbe diventare uno studio che, per ora, è ancora in alto mare. “Solito video caotico ma ecco finalmente il prima e dopo della mia casetta. Se avete seguito un po’ il percorso della casa lo sapete ma per chi è qui per la prima volta: ho trovato questa casa a maggio e avevo solo due mesi per completarla prima di traslocare a metà luglio. Ho deciso di documentarlo perché è stata la prima volta che ho deciso ogni cosa da sola e sono molto fiera anche se c’è ancora da fare. Continuerò ad aggiornarvi!“, ha scritto la ragazza per commentare il filmato condiviso.

Le reazioni

Il video condiviso dalla Ramazzotti ha suscitato l’interesse di tantissimi utenti che la seguono. In particolare sono arrivati tanti complimenti: “Ti rispecchia..fresca giovane incasinata ma vera!!”, si legge. E ancora: “L’orsacchiotto che parla con la voce di Michelle ahahhah”. Alcuni le hanno poi chiesto consigli e dettagli su dove si sia rifornita per personalizzare alcuni oggetti. Insomma, la bella e brava Aurora ha fatto centro…