Caterina Balivo “fatta fuori”: ecco chi le può soffiare il posto

Nuovi rumors su Caterina Balivo e il futuro de La Volta Buona. Pare che la conduttrice possa essere messa da parte…

Si rincorrono nuovi rumors sul futuro de La Volta Buona e quindi di Caterina Balivo. Pare, infatti, che la bravissima conduttrice possa avere le ore contate. Il suo posto nel pomeriggio di Rai 1 potrebbe essere presto preso da Pierluigi Diaco. L’indiscrezione, già trapelata da tempo, è arrivata con maggiore forza in queste ore…

Caterina Balivo e La Volta Buona: cambia il futuro

Pierluigi Diaco

“Pierluigi Diaco, stimato a destra e legato da una storica amicizia alla Premier Meloni, non si ferma più. Il discusso giornalista conduce il programma geriatrico ‘Bella Mà’ che sbarcherà nuovamente in prima serata con due speciali natalizi in onda su Rai2 e su Rai1 condurrà uno speciale Telethon. Andrà in onda su Rai1 con la volontà di restarci”, si legge da Dagospia, citata da diversi media tra cui Biccy.

In questo senso, Dago ha fatto sapere: “Sono già iniziate le manovre per la prossima stagione. I bassi ascolti de ‘La volta buona’ con Caterina Balivo difficilmente porteranno a una terza edizione della trasmissione, come svelato da Alberto Dandolo su Oggi per quella fascia circola con insistenza il nome di Nunzia De Girolamo ma sta scalando posizioni proprio Diaco, ripetiamo in clamorosa ascesa. ‘Quest’anno non ce l’ha fatta ma l’anno prossimo riuscirà ad andare su Rai1’, assicurano fonti beninformate. E nel mirino c’è proprio il primo pomeriggio di Rai1″.

“In ascesa”

Pare quindi che il nome di Diaco sia in “ascesa” e in questo senso per prendere il posto della Balivo e de La Volta Buona, l’uomo avrebbe battuto Nunzia De Girolamo, ormai forte della versione estiva de La Vita in Diretta.

Staremo a vedere a questo punto cosa accadrà: per i fan della Balivo potrebbe essere una brutta notizia…