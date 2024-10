Nuovo infortunio a Ballando con le Stelle: “Si è fatta male”

Ennesimo infortunio a Ballando con le Stelle anche se non si conoscono le reali condizioni dello sfortunato protagonista.

L’edizione in corso di Ballando con le Stelle sta regalando tante sorprese ma, allo stesso tempo, anche qualche infortunio di troppo. L’ultima persona che sembra essere incappata in uno spiacevole problema fisico pare essere Alessandra Tripoli, la professionista affiancata a Luca Barbareschi. Sui social, infatti, sembra essere filtrato qualche rumors non ottimale.

Ballando con le Stelle: Alessandra Tripoli infortunata?

Alessandra Tripoli

In queste ore Massimiliano Ossini, come riportato da Leggo, ha pubblicato un video nelle storie del suo profilo Instagram, immortalando Alessandra Tripoli in saletta relax con il ghiaccio sulla spalla.

Da qui è partita una sorta di gag che, però, potrebbe avere dei risvolti più seri: “Ti sei fatta male per caso?”, ha detto Ossini nel filmato, scatenando la reazione di Alessandra. “Leggo un leggero ghigno?”, ha detto lei.

Nelle stories di Ossini sono apparsi anche Vera Kinnunen e Tommaso Marini che a loro volta hanno ironizzato sul piccolo infortunio della ballerina: “Ma no, non si è fatta male alla spalla aveva solo caldo e si messa del ghiaccio”, hanno detto. Al momento non sappiamo che tipo di infortunio possa aver subito la Tripoli e anche per questo si aspettano aggiornamenti ufficiali.

Il ritiro di Nina Zilli

Al netto dei dubbi sulle condizioni della Tripoli, sabato scorso era toccato a Nina Zilli doversi arrendere, almeno per ora, a lasciare il programma per infortunio. La cantante, concorrente affiancata al professionista Pasquale La Rocca, ha annunciato il ritiro per problematiche alle costole e ad un piede. In questo senso, va detto, pare essere rimasta una porta aperta per un ritorno tra qualche puntata. Staremo a vedere se questo avverrà davvero come già capitato in passato con Luisella Costamagna, oppure no. Solo il tempo potrà dirlo.