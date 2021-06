Tutto quello che c’è da sapere su Luca Barbareschi: dalle esperienze dissolute agli abusi, passando per i suoi 6 figli (a cui non lascerà eredità) e le sue storie d’amore.

Famoso sia per la sua carriera cinematografica, sia per quella teatrale che per quella politica, Luca Barbareschi (nato a Montevideo, in Uruguay, il 28 luglio del 1956 sotto il segno del Leone) è un personaggio molto noto in Italia. Nelle sue interviste, spesso controverse, ha fatto scalpore dichiarando abusi, molestie e un passato di dissolutezze. Scopriamo insieme alcune curiosità sul conduttore si In barba a tutto, su Rai 3!

5 curiosità su Luca Barbareschi

– Ha rivelato al Fatto Quotidiano che da ragazzo, a New York, ha corteggiato Isabella Rossellini: “Camminammo lungo Central Park West, mi batteva forte il cuore e mi dichiarai: “Sei bellissima, posso darti un bacio?”. Lei fece un passo indietro: “Non potrei mai stare con un attore, chissà quali ambizioni covi, mi sentirei a disagio”.

– Non ha mai fatto segreto di aver fatto uso di droghe, e di essere uscito da un tunnel di autodistruzione grazie al supporto di uno psicologo.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario!

LUCA BARBARESCHI

– Ha rivelato di essere stato vittima di abusi da parte di un sacerdote suo insegnante. Proprio per questo ha fondato un’associazione per tutelare i bambini vittima di pedofilia.

“Avevo sette anni e lui si è approfittato della mia condizione, ero contento delle sue attenzioni perché ero un bambino solo. Qualche anno fa sono andato a trovarlo per perdonarlo. Lui sosteneva di non ricordasi di nulla, ma io ho voluto fare questo gesto per rompere questa catena di errori e orrori. Il rancore non porta nulla, l’unica cosa che funziona è l’amore”, ha raccontato a Verissimo.

– A La Stampa ha rivelato di essere un inguaribile romantico, e di scrivere due lettere a sua moglie ogni sera. Sui social è presente su Twitter.

– Nel 2013 si è reso protagonista di una rissa nei confronti dei due inviati de Le Iene Filippo Roma e Marco Occhipinti, distruggendo la loro telecamera e portando via uno dei loro telefoni cellulari.

Nel 2019 Filippo Roma è tornato a fare irruzione nel corso di una conferenza stampa di Barbareschi venendo però cacciato.

La vita privata di Luca Barbareschi: figli e moglie

Luca Barbareschi ha 6 figli: le tre figlie maggiori le ha avute dal suo primo matrimonio con Patrizia Fachini. In seguito al divorzio si è legato a Elena Monorchio, da cui ha avuto la figlia Maddalena e Francesco Saverio.

L’attore ha avuto anche un flirt con Naomi Campbell, ma anche una lunga storia d’amore con Lucrezia Lante della Rovere, attrice figlia della stilista Marina Ripa di Meana. Dopo la scomparsa della stilista, Luca Barbareschi le ha dedicato un commosso ricordo:

“E pensare che quando vivevo con Lucrezia, lei mi chiamava il ‘ceffo’. Perché quando madre e figlia litigavano, e faceva piangere Lucrezia, mi arrabbiavo e la minacciavo dicendo che se succede di nuovo, vengo da te e ti picchio”. Lei gli rispondeva per le rime: “Ci credo che lo fai, sei un ceffo!”, ha raccontato a Libero Quotidiano.

Chi è la compagna di Luca Barbareschi, Elena Monorchio

Della vita privata di Elena non si conosce molto, poiché non essendo una donna dello spettacolo l’abbiamo vista spesso accanto al compagno sul red carpet. Tuttavia, pare proprio che lei sia stata la svolta nella vita di Luca, che grazie a lei avrebbe detto addio ai suoi vizi ed eccessi.

I due si sono conosciuti durante una afosa estate romana in piazza, e fra loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine! Ecco un loro scatto pubblicato sulla pagina Facebook dell’attore:

Qualcosa bolle in pentola, direttamente da #jerusalemme ? #viaggiodilavoro #moglie #insieme #lucabarbareschi #barbareschi #staytuned #nuovoprogetto Pubblicato da Luca Barbareschi su Martedì 13 marzo 2018

Dove vive Luca Barbareschi: la casa dell’attore

Luca Barbareschi vive in una splendida casa che sorge nell’isola Filicudi, nelle Eolie, vicino a Stromboli. A 300 metri di altezza, l’attore ha preso un rudere polveroso e lo ha trasformato in una casa luminosa e perfetta, un vero e proprio paradiso in terra!

La villa adesso è una casa da invidia, arredata con mobili e oggetti che rimandano alla cultura tunisina, più precisamente a Sidi Bou Said, che è conosciuta anche come il paradiso bianco e blu.

Oltre alle varie stanze, la casa è composta da diverse terrazze, una piscina, 8 camere da letto e… un pianoforte!

Luca Barbareschi, il patrimonio e l’eredità

Per quanto riguarda il patrimonio di Luca Barbareschi non ci sono cifre certe, ma ha fatto scalpore una sua intervista a La Vita in diretta, nel giugno 2021, dove diceva che non avrebbe lasciato niente ai suoi figli in eredità. “Ho dato loro un’istruzione fuori dal comune, nelle migliori università dal costo di 900mila euro in cinque anni. Per questo ho deciso di non lasciare loro niente, dopo gli studi devono cavarsela da soli” ha raccontato. Ha deciso, inoltre, che i suoi soldi andranno a “qualche fondazioni che fa opere di bene”.