Grande Fratello, l’aereo con striscione fa discutere: “L’Italia sa”

Il “triangolo” che si era instaurato nella Casa del Grande Fratello tra Javier-Shaila-Lorenzo ha suscitato tantissime dinamiche nel reality. In queste ore, un altro episodio collegato ha fatto discutere. Infatti, un aereo con tanto di striscione è passato sopra l’abitazione generando non poche reazioni. Il destinatario è stato Javier…

Grande Fratello, aereo con striscione per Javier

In queste ore, come detto, nella Casa del GF c’è stato un momento di forte attenzione da parte di Javier. Il ragazzo, infatti, ha ricevuto un aereo con tanto di striscione da parte dei fan. Un modo per far sentire al giovane il loro affetto, specie dopo le note vicende che hanno visto coinvolti anche Shaila e Lorenzo.

Il mezzo è passato sopra la Casa e ha portato con sé un messaggio chiaro: “Javi, vola alto. L’Italia sa”. Parole che fanno riferimento, appunto, alla vicenda di cuore con la Gatta che non si sarebbe comportata in modo molto onesto nei suoi confronti.

– Javi vola alto l’Italia sa –

L’ ✈️ + rilevante che sorvola sopra quella casa nel mentre i due mestieranti osservano rosicando SPETTACOLAREEE#GrandeFratello pic.twitter.com/qa4QUWvueE — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 🐅 (@zabetta97) October 31, 2024

Le reazioni

Javier ha preso in modo positivo il messaggio dei fan e ha subito ricevuto anche alcuni commenti da parte dei compagni della Casa. In particolare Calvani gli ha detto: “Dice una cosa fondamentale: vola alto”.

Lo striscione portato dall’aereo probabilmente ha fatto riferimento alle recenti parole della Gatta: “Ho baciato l’altro ragazzo diverse volte, perché io avevo bisogno di capire quello che sentivo nel cuore. Però più succedeva e più non sentivo nulla quando lo baciavo e pensavo a Lorenzo. Ed ero nervosa, mi sforzavo di andare verso Javier, ma sbagliavo”, aveva detto Shaila quando si era trovata al GF spagnolo con chiaro riferimento alle precedenti effusioni con Javier.

Staremo a vedere se con il sostegno dei fan, il ragazzo riuscirà a svoltare la sua esperienza nel reality o meno.