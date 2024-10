Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, finalmente la luna di miele: ecco dove sono volati

Momento d’amore per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che a distanza di qualche tempo si stanno godendo la loro luna di miele.

Sono finalmente riusciti a partire in viaggio di nozze Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia, che si era sposata questa estate, ha mostrato sui social l’avventura di questi giorni. I due sono partiti per una destinazione decisamente lontana da quelle abituali e hanno scelto di far vedere qualche scatto ai fan…

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: la luna di miele

Cecilia Rodriguez

La splendida coppia formata a Moser e dalla Rodriguez ha scelto come meta per la luna di miele il Perù. La coppia ha optato per un viaggio con il giusto mix di avventura e “spirituralità”. Dal racconto fatto dai due, pare che siano partiti molto presto, circa alle 6, e abbiano dovuto fare, come prevedibile per queste mete, un viaggio lunghissimo in aereo.

Per fortuna, ad aspettarli, una location mozzafiato con paesaggi bellissimi, come bellissima pare essere la struttura che li ospita.

Le foto e le reazioni

Come detto, Cechu e Ignazio hanno mostrato qualche immagine sui social. A quanto pare, i loro primi giorni sono nella capitale, Lima, dove si sono immersi nella cultura peruviana, visitando musei e la Cattedrale, situata nella Plaza Mayor.

“Che belli che siete”, si legge nei commenti al loro post Instagram. “Finalmente siete riusciti a fare la luna di miele, godetevela tutta”, ha scritto un altro seguace della coppia. “Avete scelto un posto non scontato come le Maldive, secondo me avete fatto bene. Complimenti”, ha aggiunto un altro utente sottolineato positivamente la location scelta dalla coppia.

Per il momento si tratta solo dell’inizio del viaggio di nozze quindi è possibile che i due si possano spostare nelle prossime ore. Staremo a vedere quali saranno le altre location che andranno a vedere.