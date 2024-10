Milly Carlucci: “Io nonna? Argomento delicato”. E sui ritocchini…

La conduttrice di Ballando con le Stelle allo scoperto su diversi argomenti tra famiglia e ritocchi… Tutta la verità di Milly Carlucci.

Senza dubbio tra le conduttrici più amate della televisione italiana, Milly Carlucci è tornata anche in questa stagione tv protagonista con Ballando con le Stelle. Intervistata da Oggi, la donna ha avuto modo di raccontare qualcosa di più di sé anche spostandosi su argomenti diversi rispetto allo show di Rai 1. Spiccano, in questo senso, le parole sulla possibilità di diventare nonna ma anche quelle relative a presunti ritocchini.

Milly Carlucci e il futuro da nonna: le parole

Nelle ultime settimane la Carlucci è stata spesso menzionata in diverse indiscrezioni a proposito della possibilità di diventare nonna dopo le nozze da poco andate in scena di sua figlia. In tal senso, però, la conduttrice ha voluto tenere i piedi per terra: “È argomento delicato. Se ne può parlare quando le cose succedono, non prima”.

E ancora: “Non è incinta. I bambini sono preziosissimi, ma non vorrei mettere pressione a mia figlia parlando di questo”.

I ritocchini: la verità

Nel corso dell’intervista, la presentatrice ha avuto modo di parlare anche del suo aspetto fisico sempre al top. In questa ottica, alla Carlucci è stato chiesto il segreto e anche l’eventuale ricorso a ritocchini.

“Il pattinaggio artistico praticato da ragazza ha lasciato strascichi, ma mi ha dato una disciplina mentale e la volontà di stare in forma. Faccio ogni mattina mezz’ora di ginnastica, pedalo sulla bicicletta statica. Poi, all’ascensore preferisco le scale e cammino ogni volta che posso, così i 10mila passi che bisogna fare in una giornata li faccio più facilmente”, le parole della donna.

Ancora sui ritocchini estetici: “Ho cominciato anni fa una serie di cure dermatologiche che aiutano a tenere pelle e muscoli della faccia tonici. Anche in questo caso servono disciplina e costanza. Devi essere una persona che non prende il sole, non beve, non fuma”, ha dichiarato a Oggi la Carlucci.