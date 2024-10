Corrado Formigli: ecco quanto guadagna il conduttore di Piazzapulita

Ecco quanto guadagna Corrado Formigli, il giornalista e conduttore di Piazzapulita, il talk show del giovedì sera di La7.

Il giovedì, su La7, è il giorno di Piazzapulita, il talk show politico che va in onda dal 2011 che è condotto da Corrado Formigli, giornalista, presentatore e autore televisivo che è ormai diventato uno dei volti più rappresentativi della televisione di Urbano Cairo. Il suo Piazzapulita, sin dalla prima edizione, fa registrare buoni dati di ascolto, un chiaro segnale del fatto che sia molto apprezzato dal pubblico che, puntata dopo puntata, continua a seguire con grande interesse il programma. Ma quanto guadagna Corrado Formigli? Vediamolo insieme.

Quanto guadagna Corrado Formigli?

Corrado Formigli ha un contratto con La7 che prevede uno stipendio di circa 300.000 euro all’anno. Considerando che in ogni stagione le puntate di Piazzapulita sono in media 36 (il numero non è però fisso), questo significa che il giornalista guadagna circa 8.333 euro per ogni puntata condotta? No, perché non va dimenticato che Corrado Formigli presenta anche una sorta di programma spin-off del suo talk show: 100 minuti, che ha debuttato, ovviamente sempre su La7, nell’aprile del 2024.

Corrado Formigli

Nel corso degli anni Corrado Formigli si è messo in luce per i suoi servizi e le sue inchieste condotte per Piazzapulita. Tra tutte, ricordiamo quella del 2014 quando si è recato a Kobane, in Siria, per documentare l’assedio dell’ISIS: è stato il primo giornalista italiano a entrare nella città siriana sotto assedio.

Non va però dimenticato che Corrado Formigli collabora anche come editorialista con il quotidiano Domani. Insomma, la conduzione di Piazzapulita non è l’unica attività svolta dal giornalista e conduttore.

Parlando delle varie attività svolte da Corrado Formigli, da segnalare anche che nel 2024 ha recitato come attore nello spettacolo teatrale Titanic, ovvero la nave affonda ma l’orchestra a continua a suonare.