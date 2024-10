Tonfo in Rai per Se mi lasci non vale: il programma “copia” di Temptation Island non convince. La drastica decisione dei vertici.

Non era partito con il piede giusto il nuovo programma condotto da Luca Barbareschi, Se mi lasci non vale, che già dalle anticipazioni rilasciate aveva attirato una pioggia di critiche. Gli utenti social avevano attaccato il programma accusandolo di essere una “brutta copia di Temptation Island”. Infatti, i meccanismi erano molto simili al programma di Canale 5.

Dopo l’esordio fiacco dal punto di vista degli ascolti, a nulla è servita la modifica dei palinsesti. I vertici Rai sono stati costretti a prendere una drastica decisione.

Se mi lasci non vale: la Rai annuncia la cancellazione

Il programma, che aveva debuttato il 22 ottobre, va già verso la sua cancellazione. La Rai lo ha annunciato in seguito ai dati di share delle ultime due puntate.

Con soli 321.000 spettatori e un modesto 1,82% di share, il programma ha faticato a conquistare il pubblico, tanto da non riuscire a migliorare nemmeno dopo il cambio di collocazione al martedì, dove ha registrato 293.000 spettatori con l’1,96% di share.

Luca Barbareschi

Nonostante le intenzioni iniziali, il programma è stato ampiamente criticato e paragonato a Temptation Island di Canale 5, creando un certo scetticismo nel pubblico.

Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time di Rai2, ha cercato di difendere il format, affermando che “Noi abbiamo pensato questo programma pensando di non farlo così. Era il nostro punto di riferimento da evitare. Partiamo da presupposti diversi, lì ci sono meccanismi scritti, costruiti“.

L’escamotage della Rai

Il programma avrà un finale, quindi non verrà lasciato in sospeso. Infatti, la chiusura di Se mi lasci non vale avverrà con un’ultima puntata in onda il 5 novembre, in cui gli ultimi tre episodi saranno rimontati per essere trasmessi in una sola serata.

Questa scelta sembra rappresentare un tentativo di dare un’ultima chance al programma, ma la domanda rimane: cosa non ha funzionato realmente? Attendiamo le dichiarazioni dei protagonisti.