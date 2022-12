Aurora Ramazzotti ha mostrato ai suoi follower la casa milanese in cui ha scelto di andare a vivere con il suo Goffredo Cerza, in attesa del loro bebè: ecco cosa ha rivelato il suo home tour…

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno scelto di vivere in una deliziosa casa nel cuore di Milano e la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti l’ha mostrata al pubblico attraverso un divertente home tour pubblicato tra le sue Instagram Stories. Scopriamo di più sul nido scelto dalla coppia!

Dove abita Aurora Ramazzotti: la casa a Milano

Aurora Ramazzotti ha voluto condividere la gioia della nuova casa scelta con il suo Goffredo Cerza in attesa del loro bebè, ma sapete com’è fatta? Attraverso l’home tour che la figlia di Michelle Hunziker ha condiviso sui social, si scopre che l’abitazione di Aurora Ramazzotti è in stile moderno e non ci sono troppi fronzoli.

Aurora Ramazzotti

Le linee pulite ed essenziali dell’arredamento sono esaltate da una meravigliosa luce naturale che filtra dalle ampie vetrate, e gli ambienti godono di un tocco di modernità attraverso dettagli che non passano inosservati.

Come i meravigliosi lampadari scelti da Aurora Ramazzotti per la sala da pranzo e la camera da letto, che donano un effetto delizioso agli interni.

La zona living a casa di Aurora Ramazzotti

Per arredare la zona living, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno scelto un grande divano angolare verde e tra le note chiave di quest’area della casa spicca una parete con carta da parati a piuma di pavone. Un tocco decisamente originale che regala allo spazio una nota di freschezza e particolarità che non passa inosservata!

Completano l’ambiente un tavolo da pranzo rotondo con piano nero e quattro poltroncine bianche dall’aspetto avvolgente e super comodo! Nella sala anche una libreria nera e un mobile per l’amato gatto…

La cucina di Aurora Ramazzotti

E ora andiamo in cucina, separata dalla zona living con una parete in vetro: linea è a L, colore nero e linee essenziali, è in perfetto stile moderno e il pavimento, a differenza del parquet nel resto della casa, in quest’area dell’appartamento è composto con grandi mattonelle di colore grigio scuro.

Si tratta di una parte della casa che Aurora Ramazzotti ha detto di amare particolarmente, e non possiamo che essere d’accordo con lei!

La zona notte a casa di Aurora Ramazzotti

Alla zona notte di casa Ramazzotti-Cerza si accede tramite una porta a scomparsa che si “mimetizza” con la parete piuma di pavone della zona living perché ha la stessa carta da parati. All’interno camere da letto e due bagni, uno per gli ospiti. Quest’ultimo ha una vasca e pareti salmone.

Nella camera da letto di Aurora Ramazzotti, dove è presente anche una cabina armadio spaziosa e un bagno privato, spiccano i lampadari scelti dalla coppia. Nella parete centrale c’è un’opera d’arte luminosa firmata da un’artista tedesca, Kathrin Geller. Non manca una piccola “zona smar working”, uno studio in cui sistemare una scrivania per il lavoro. Gli infissi di casa Ramazzotti sono tutti rigorosamente bianchi, e conferiscono agli ambienti un senso di maggiore spazio.

Riproduzione riservata © 2022 - DG