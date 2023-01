Sempre in contatto con i suoi fan, Chiara Ferragni ha voluto mandar loro un bel messaggio mentre si dirigeva dalla psicologa.

Spesso protagonista di siparietti social divertenti e di altre questioni legate al suo lavoro, oggi Chiara Ferragni è stata protagonista di un bel messaggio rivolto a tutti ed in particolare i suoi seguaci social su Instagram. La moglie di Fedez, infatti, poche ore fa, in una delle sue stories ha voluto mandare un “reminder” ai tanti utenti che spesso la prendono come esempio consigliando loro di andare dalla psicologa a fare terapia.

Chiara Ferragni e il consiglio sulla terapia

Chiara Ferragni

Proprio una sua seduta con la psicologa è stata l’occasione per mandare un bel segnale ai fan. Chiara Ferragni, infatti, in macchina pronta a dirigersi dall’esperta per la mente, ha voluto dire a tutti: “Per la prima volta nella mia vita sono in anticipo per andare dalla psicologa. Quindi questo è il vostro reminder per voi e per tutti per occuparvi della vostra salute mentale e andare a fare terapia”.

Un messaggio ribadito poi con tanto di spiegazione e di ulteriori dichiarazioni: “Sia quando siete in un momento di down ma anche e soprattutto quando state bene perché la terapia è qualcosa che fa benissimo a tutti quanti, ci fa conoscere meglio. Dovremmo farla tutti quanti. Quindi, consiglio: andate a fare terapia”.

In passato, anche Fedez era stato protagonista a proposito di psicologa a sedute di terapia. Quando il rapper scoprì di avere un tumore, rese noto, sempre via social, un audio di una seduta. In quel caso il ragazzo voleva dimostrare ai propri seguaci come una seduta potesse essere liberatoria.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della imprenditrice digitale:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG