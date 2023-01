Il conduttore Salvo Sottile non era presente in studio all’inizio della trasmissione: solo dopo si è scoperto cosa è accaduto.

Piccolo giallo quest’oggi a ‘I Fatti Vostri’ in onda su Rai 2. La trasmissione, infatti, ha preso il via senza il suo conduttore, Salvo Sottile. Presente, infatti, almeno all’inizio solo Anna Falchi con gli spettatori, ma anche i presenti, incuriositi e anche un pizzico spaventati per l’assenza dell’uomo. Solo dopo si è scoperto cosa sia accaduto.

Salvo Sottile, cosa è successo a I Fatti Vostri

Salvo Sottile

Come detto, questa mattina a ‘I Fatti Vostri’ c’è stato un piccolo giallo con la trasmissione che è iniziata senza il suo conduttore al maschile, Salvo Sottile. Era presente, infatti, solo Anna Falchi. Il primo a notare l’assenza del presentatore è stato il professor Broccolo che ha chiesto spiegazioni. Da qui, la risposta un po’ generica della Falchi: “Salvo adesso arriverà, dovrebbe volare, ha avuto un piccolo contrattempo”.

Ma quindi cosa è accaduto all’uomo? Il presentatore è arrivato in studio dopo circa un’ora dall’inizio della puntata. Questo contrattempo lo ha tenuto lontano dal programma fino alle 12 circa quando, proprio Sottile, è riuscito ad arrivare in studio.

A raccontare cosa sia accudto il diretto interessato: “Sono rimasto bloccato in ascensore, ero tentato di leggere. Avevo un libro e volevo rimanere lì tutta la giornata”, ha ironizzato. “Poi mi sono detto… l’amore per la piazza, i miei colleghi e il comitato, ho pensato che avrebbero chiamato i soccorsi e mi hanno liberato finalmente”.

Inizialmente il conduttore è sembrato essersi arreso all’idea di non riuscire ad arrivare in tempo per la puntata ma poi, per fortuna, il lieto fine.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram della trasmissione:

