Si continua a chiacchierare della liaison tra Barbara D’Urso e Flavio Briatore: tra i due starebbe per nascere un amore destinato a durare.

Solo alcune settimane fa si parlava di un flirt tra la conduttrice Mediaset Barbara D’Urso e l’imprenditore Flavio Briatore. Secondo i ben informati, i due sarebbero stati avvistati insieme e avrebbero trascorso insieme una notte in hotel. Ma, mentre qualcuno sostiene che la loro sia un’amicizia datata, qualcun altro è pronto a documentare come i rapporti tra la D’Urso e Briatore vadano ben oltre.

Tutto sulla relazione tra la D’Urso e Briatore

A raccontare ulteriori dettagli sull’evoluzione del rapporto tra la conduttrice e l’imprenditore è il giornalista Roberto Alessi, spesso ospite della D’Urso a Pomeriggio Cinque.

Il direttore del settimanale Nuovo ha fatto sapere che tra lei e l’ex marito di Elisabetta Gregoraci ci sarebbero stati diversi incontri e che Barbara sarebbe la donna perfetta al fianco di Flavio.

“La conduttrice di Pomeriggio Cinque e Flavio Briatore si stanno frequentando e non sono usciti una sola volta – ha fatto sapere il giornalista – . Diciamo che a lui piace”.

“Lei sarebbe la donna ideale per lui. È bella, di successo. Ha una sua strada professionale ben definita, di certo non si fa abbagliare da Flavio. Sarebbero una coppia perfetta“, ha concluso Alessi, senza nascondere il suo parere favorevole per questo nuovo legame.

