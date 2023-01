Nelle ultime settimane il principe Harry e la moglie Meghan Markle sono al centro del gossip internazionale. Dopo l’uscita della docu-serie di Netflix che racconta i rapporti tra la coppia e la famiglia reale britannica, il secondogenito di Lady Diana e Re Carlo III sta continuando a far discutere con il primo libro autobiografico, Spare. E, proprio quest’ultimo, pare sia la causa di una forte crisi tra i coniugi, tanto che si parla di un imminente divorzio.

Dopo la notizia che riportava un presunto tradimento di Meghan Markle, il quotidiano tedesco Frau Aktuell racconta di una nuova lite tra i coniugi che avrebbe richiesto l’intervento della polizia.

Tra Harry e la moglie, dunque, pare ci sia una forte crisi documentata anche dall’ultimo scontro di cui sono stati protagonisti all’interno di un ristorante.

Si racconta, infatti, che i due abbiano discusso animatamente nel corso di una cena tra amici, tanto che lui avrebbe lasciato Meghan da sola.

Quest’ultima pare, dunque, stia meditando di divorziare immediatamente dal principe e le indiscrezioni parlano di un piano di divorzio già messo a punto dall’attrice americana. Un vero e proprio piano segreto che farebbe leva sul presunto accordo prematrimoniale voluto da Harry e firmato da Meghan prima delle nozze.

