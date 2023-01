In alcune stories social su Instagram, Beatrice Valli ha spiegato di aver, forse, scoperto le cause dei suoi continui malesseri.

Non è un periodo facile per Beatrice Valli che, in dolce attesa, sta affrontando alcune problematiche di salute che la stanno decisamente mettendo alla prova. Se nelle scorse giornate la donna, moglie di Marco Fantini, aveva raccontato di dover fare i conti con delle vertigini molto fastidiose, le cose non sembrano essere migliorate anche se questa volta pare che sia stata fatta luce sull’origine dei guai.

Beatrice Valli e i problemi di salute in gravidanza

Seduta sul divano di casa, Beatrice Valli ha voluto rivolgersi direttamente ai suoi fan che in alcuni commenti ai suoi post e in modo privato le avevano domandato come stesse dopo i vari malesseri dei giorni scorsi.

La Valli ha risposto prendendo spunto da un cambio di outfit avvenuto da una storia all’altra: “Allora ragazzi, effettivamente prima avevo il maglione molto alto perché mi vengono questi tremori improvvisi e patisco dei freddi insopportabili. Freddissimo. Da quando mi hanno trovato questi valori sballati. Alle volte sento caldo e poi freddissimo, piedi e mani gelate. Non sto passando un momento semplicissimo. […] Ci mancava anche questa”.

Ma sui suoi problemi, ecco la precisazione: “Ho il ferro bassissimo. Non basso, bassissimo davvero perch* è a 3. Sto anche seguendo un’alimentazione ‘dieta’. Ma evidentemente assimilo poco il ferro. In tanti mi state chiedendo se sono celiaca ma non sembra dalla gastroscopia. Mi hanno detto di fare gli esami di nuovo e lunedì li farò. Alle volte sono priva di energia, mi sveglio e ce l’ho ma poi dopo un’ora no”.

“Poi devo fare attenzione soprattutto in gravidanza, perché ho paura magari di cadere, di svenire. Tutto questo è davvero debilitante. Ho paura. Anche a guidare. Se mi vengono questi momenti devo fermarmi. Questa quarta gravidanza ci sta mettendo alla prova”.

La speranza è che la donna possa stare presto meglio e potersi godere in modo positivo con la sua famiglia il resto della gravidanza.

Di seguito anche un recente post Instagram della donna:

