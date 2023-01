I 40 anni, l’amore e la serenità trovata anche grazie ad una maggiore consapevolezza di sè: Elisa Isoardi si racconta a 360°.

Ha da poco festeggiato i 40 anni ma Elisa Isoardi non ha alcun problema a parlare di età e delle sue sensazioni in questo momento della sua vita. La donna, intervistata da Gente, ha confessato di stare bene e di essere single. Una situazione che non le crea alcun tipo di problema. Anzi…

Elisa Isoardi: i 40 anni e l’amore

Elisa Isoardi

Arrivata agli “anta”, Elisa Isoardi ha confessato: “Diciamo che è come se avessi fatto un balzo e mi trovassi su un punto più alto, dal quale posso vedere bene la vita vissuta finora. Posso dire che è una posizione di privilegio che mi permette di proiettare lo sguardo in avanti. Per crescere, migliorare e proseguire il mio cammino con slancio, senza fermarmi. E’ un’età importante e ammetto che vedere quel quattro mi fa un certo effetto. Ma se mi proponessero di tornare indietro, magari a vent’anni, direi senza esitazioni ‘no, grazie’”.

Nel corso degli anni, la donna ha imparato a capire i progressi fatti nella sua vita: “A vent’anni ero piena di sogni e ambizioni, mi buttavo nelle cose alle quali credevo con slancio misto a sana incoscienza. Volevo essere ma non potevo essere, perché ero troppo giovane e acerba di esperienze. Ero arrivata a Ro- ma dalle montagne piemontesi alla conquista di qualcosa che nemmeno sapevo. Ora ho capito che la grande conquista fatta in questi anni sono stata io”.

La conduttrice, ormai diventata uno dei noti più conosciuti in tv, ha anche aggiunto: “Oggi sento di avere più consapevolezza, più solidità e, forte dell’esperienza maturata nel lavoro”.

E l’amore? Sul tema la presentatrice spiega: “Sono single, serena e vivo bene questa dimensione. Ora sono animata dalla passione per il lavoro, che ho ripreso con gioia dopo un paio di anni di stop ed è fondamentale per il mio equilibrio. Non cerco l’amore a tutti i costi, ma se dovessi fare un incontro positivo, di quelli che fanno battere il cuore, allora potrei scardinare la ‘singletudine'”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della conduttrice:

Riproduzione riservata © 2023 - DG