Caso social con protagonista Paola Barale. La donna ha mostrato un dettaglio “intimo” ma ha ricevuto tantissime critiche dai fan.

I social, si sa, possono essere un’arma a doppio taglio. Ed ecco che quando meno se lo si aspetta, un post autoironico può diventare fonte di tantissime critiche. Più o meno è quello che è accaduto in queste ore a Paola Barale che ha condiviso uno scatto, doppio, di un succhiotto ed è stata sommersa dai commenti dei fan e soprattutto degli haters.

Paola Barale, il succhiotto della polemica

Paola Barale

Paola Barale potrebbe avere un nuovo amore. Già questa di per sé sarebbe una bella notizia da raccontare. Peccato che la domanda sul chi sia la sua nuova fiamma, in questo caso, passi inosservata. A prendersi la scena, infatti, una vera e propria tempesta di commenti social contro la donna. Il motivo? L’aver mostrato gli “effetti” di questo possibile nuovo amore, ovvero uno scatto con un succhiotto.

La Barale, su Instagram, ha pubblicato una doppia foto con una statua e il suo collo. In entrambi i casi era evidente un segno ben chiaro. La donna ha scritto nella didascalia: “Vuoi dire che frequentiamo lo stesso tipo? Buon weekend anche a voi”. Il tutto accompagnato da una serie di emotico e anche un hashtag #baciarebene.

L’effetto ottenuto dalla donna, però, è stato decisamente opposto a quello che, forse, sperava. In tanti, infatti, l’hanno criticata di essersi comportata come una ragazzina. “Paola ancora con i succhiotti?”, ha scritto qualcuno nei commenti. “Ma dai. Non me l’aspettavo da te”. E ancora: “Queste cose si fanno quando sei adolescente”. Altri hanno un po’ esagerato scrivendo: “Caduta di stile a quasi 60 anni”.

Insomma, sebbene l’intento della showgirl siamo sicuri fosse ben altro, i social sono stati, in questo caso, un vero fastidio.

Di seguito il post Instagram della showgirl:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG