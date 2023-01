Di nuovo una famiglia felice oppure no? Ecco la verità sul rapporto tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi secondo chi li ha osservati di recente.

Tornano ad infiammare le notizie di gossip Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi la cui relazione pare essere di nuovo sul binario giusto. Da settimane, infatti, si parla di una sorta di tira e molla tra i due ma la verità, adesso, sarebbe arrivata dalla loro recente vacanza in Alta Badia.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme?

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker si sono rilassati insieme in vacanza in queste settimane e lo hanno fatto sulle piste da sci in Alta Badia. A raccontare le evoluzione della coppia e sul loro essere tornati insieme o meno è stato il settimanale Gente che ha dedicato un servizio in esclusiva alla coppia nel suo ultimo numero.

Quindi quale è la verità sulla storia tra la showgirl e l’imprenditore? Quello che emerge e che viene raccontato dal settimanale non è altro che la testimonianza di chi ha avuto modo di vederli per diversi giorni di fila, proprio durante la vacanza. La coppia è stata osservata da vicino, infatti, da albergatori, ristoratori e camerieri di San Cassiano in Alta Badia, dove i due hanno trascorso quasi due settimane.

Dalla loro vacanza si comprende come il rapporto sia sereno, cordiale e molto affettuoso. I due sono arrivati a destinazione con due vetture diverse solo perché Trussardi doveva tornare in città per lavorare.

I due hanno alloggiato nello stesso hotel e insieme alle loro figlie sono sembrati una famiglia felice. Qualcuno parla anche di un bacio che, lo stesso settimanale Gente, definisce “bacio nascosto”.

A quanto pare, quindi, è riscoppiato l’amore tra i due…

Di seguito anche il post Instagram di Gente con la copertina e l’esclusiva:

