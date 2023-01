Siparietto social per le sorelle Ferragni con Valentina scambiata per Chiara. Tra i seguaci della donna tanta ilarità ma non solo…

Sono sempre in prima linea sui social e, spesso, a quanto pare, vengono pure scambiate. Parliamo di Chiara e Valentina Ferragni con quest’ultima che, in un recente post Instagram, ha ricevuto tantissimi complimenti. Peccato che l’utente in questione pensasse di rivolgersi, appunto, a sua sorella…

Valentina Ferragni scambiata per la sorella Chiara

Valentina Ferragni

Già in passato Valentina Ferragni era stata, in un certo senso, vittima della somiglianza con la sorella Chiara. In quel caso, la ragazza era stata criticata perché, tra dimagrimento e outfit, sembrava volesse essere sempre più simile alla moglie di Fedez.

Ora, invece, la vicenda è ben diversa. Infatti, in un recente scatto condiviso sul proprio profilo Instagram, Vale non ha ricevuto nessun tipo di commento negativo in particolore ma “solamente”, è stata direttamente scambiata per la sorella.

Scorrendo i commenti al post in questione, infatti, si legge un simpatico utente scrivere: “Ciao Chiara sei bellissima! Anche oggi posso dire che sei la moglie migliore per Fedez”. Parole al miele, ma che vedevano come soggetto, appunto, l’altra Ferragni e non quella nella foto.

Le parole di questo simpatico utente sbadato hanno generato una serie di reazioni davvero esilaranti. “Ma dai, si vede che è Valentina e non chiara”, “Mettiti gli occhiali”, “Anche se è Valentina sono d’accordo con te su Chiara”.

Tra i vari commenti anche qualcuno che ha ricordato che, in realtà, le Ferragni sono tre. Infatti, oltre alle più note Chiara e Valentina, c’è anche Francesca, pure lei molto seguita sui social con tanti fan che non si perdono mai i suoi post e le sue avventure.

Chissà cosa avranno pensato di questo curiosissimo scambio di persona. Probabilmente si saranno messe a ridere per la vicenda.

Di seguito anche il post Instagram della ragazza con i vari commenti di alcuni utenti proprio sullo scambio di persone che ha visto le due sorelle protagoniste:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG