Gaffe sui social in vista del Festival di Sanremo 2023: è stato spoilerato il testo della canzone di Giorgia in gara all’Ariston.

Manca meno di un mese al Festival di Sanremo 2023 e sale l’attesa per conoscere nel dettaglio tutti i brani in gara di cui, ad oggi, si conosce solo il titolo. Eppure, in queste ore, ci sarebbe stata una gaffe incredibile che ha spoilerato il testo della canzone di Giorgia…

Sanremo 2023, spoiler del testo della canzone di Giorgia

Giorgia

Presente in gara tra i big al Festival di Sanremo 2023, Giorgia è stata vittima di uno spoiler che in queste ore sta facendo il giro del web. Infatti, il testo della sua canzone, ‘Parole dette male‘, è stato diffuso sui social dopo quella che sembra essere stata una gaffe di un noto sito.

Il media ha deciso di pubblicare il booklet del disco dell’artista, ‘Blu‘, che uscirà ufficialmente una settimana dopo la conclusione del Festival e che contiene, appunto, anche il brano in concorso. Peccato che la pubblicazione del testo del pezzo fosse, come sempre accade, esclusiva di TV, Sorrisi e Canzoni che una settimana prima dell’inizio di ogni Sanremo può pubblicare i contenuti dei vari brani.

Si è trattato, quindi, di uno spoiler a tutti gli effetti. Una gaffe che potrebbe anche creare qualche problema all’artista in vista dell’evento musicale. Anche in passato c’erano stati dei casi simili dove il cantante è stato, però, solo sfortunata vittima dell’accaduto. Per questa ragione non sembrano all’orizzonte dei provvedimenti per Giorgia.

In ogni caso si attendono maggiori informazioni e pareri dei diretti interessati per capire cosa sia realmente accaduto.

Di seguito anche il post Twitter condiviso da alcuni utenti sui social:

Sul sito di Discoteca Laziale è possibile leggere in anteprima in testo della canzone di Giorgia#sanremo2023 pic.twitter.com/8RWkBdlDnX — marco (@marco_perlongo) January 13, 2023

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG