Sfogo di Tommaso Zorzi sulla cattiveria che ogni giorno si vede sui social. Le parole sugli haters ma anche su chi subisce il tutto.

Ogni giorno, purtroppo, personaggi vip ma anche persone comuni, subiscono sui social il giudizio di tante persone. Spesso, non si tratta di qualcosa di positivo. Anzi. Nella maggior parte dei casi si tratta di qualcosa di molto negativo. Tommaso Zorzi ha voluto commentare questa situazione mettendosi nei panni di chi subisce l’odio ma anche di chi “lo fa”.

Tommaso Zorzi, lo sfogo sui social

Tommaso Zorzi

“Non ci farò mai l’abitudine. Quando mi imbatto sui social nella cattiveria, cioè c’è proprio gente putrida sui social, gente orrenda, gente che non ha più paura di scrivere cattiverie pur sapendo che scrivendole, ovviamente, apertamente passerà per persona cattiva sotto gli occhi di chiunque leggerà quella cosa”. Sono queste le parole di Tommaso Zorzi nella prima di una serie di stories su Instagram sull’odio che serpeggia sui social ogni giorno.

“Quando a quel punto non te ne frega più niente neanche di quello, ma che persona sei? Non lo so, io provo anche della tenerezza”, ha proseguito.

Facendo poi riferimento a qualche commento recente arrivato anche nei suoi confronti, Zorzi ha aggiunto: “A me, più vado avanti e meno me ne frega e poi sotto sto maturando due cogl**ni così perché questo è quello che ci vuole”.

Se lui, in un certo senso, ci ha fatto il callo, per molti altri, però, non è così e Tommaso si mostra solidale con queste persone: “Però mi sento male per tutte le persone che, invece, questa cosa la subiscono perché c’è tanta gente che questa cosa la subisce ed è bruttissimo, una che virtuale poi ha effetti estremamente reali nella tua vita ed è gratuita, e secondo me chi lo fa e chi si presta al gioco della cattiveria è il più grosso fallimento umano. Non puoi essere niente di peggio nella vita e questa cosa è un po’ spaventosa”.

Di seguito anche un recente post Instagram del ragazzo:

Riproduzione riservata © 2023 - DG