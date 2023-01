Attesa ad Amici per conoscere i provvedimenti dopo il caso Capodanno-noce moscata. Maria De Filippi sarebbe furiosa con uno studente.

Clima tesissimo in queste ore ad Amici di Maria De Filippi. Tutta colpa di quello che è stato ridefinito il caso Capodanno-noce moscata dove alcuni studenti avrebbero davvero esagerato la notte per l’arrivo del nuovo anno. La conduttrice sarebbe andata su tutte le furie con quello che è considerato il “capobanda”.

Amici, caso Capodanno-noce moscata: Maria De Fillippi furiosa

Maria De Filippi

Ad Amici c’è aria di tempesta dopo i fatti che sarebbero avvenuti a Capodanno. Nel talent condotto da Maria De Filippi si sarebbe verificato qualcosa di assolutamente senza precedente con gli studenti che avrebbero fatto uso, nella notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio, di noce moscata per “divertirsi”.

Dalle indiscrezioni che arrivano e che vengono riportate anche da Libero, alcuni allievi avrebbero prodotto con la noce moscata un qualcosa di particolare da “sniffare”. Alcuni di loro sarebbero stati addirittura male successivamente.

Una vicenda sulla quale la conduttrice Maria De Filippi vuole fare luce e che pare possa lasciare segni importanti anche al fine della trasmissione stessa. Stando alle indiscrezioni, la Queen di Mediaset se la sarebbe presa soprattutto con uno studente, Wax, reo di essere il “capobanda”.

La noce moscata, assunta in una certa quantità, infatti, può provocare effetti paragonabili a sostanze stupefacenti e si rischia, nei casi peggiori, anche la morte.

I professori dello show hanno visto i filmati relativi all’accaduto ed è stato specificato che “per rispetto del pubblico e dei ragazzi non sarebbero mai andati in onda”.

Come detto, potrebbero esserci gravi conseguenze per qualcuno in particolare dato che la De Filippi sarebbe furiosa con Wax per essere stato colui che ha “guidato” il gruppo in tale situazione.

Di seguito un recente post Instagram della trasmissione che riguarda il singolo di Wax:

