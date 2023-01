Simpatico siparietto social con Clizia Incorvaia protagonista. Tutta “colpa” delle sue orecchie che, in passato, le avevano dato qualche problema…

Protagonista in queste giornate anche per via della partecipazione della sorella Micol al GF Vip, Clizia Incorvaia ha fatto parlare di sé in queste ore per aver “risolto un problema” che, evidentemente, le creava, almeno in passato, qualche fastidio. Di cosa stiamo parlando? Delle sue orecchie ritenute troppo grandi. La donna ha scelto di rinnovare il look con dei nuovi piercing…

Clizia Incorvaia e i nuovi piercing

Clizia Incorvaia

“Ragazzi ho deciso di farmi di nuovo il piercing qui”, ha esordito nelle sue stories Instagram Clizia Incorvaia rivolgendosi ai tanti seguaci. “Vi farò vedere tutto live. Non ho paura”.

Detto, fatto. La donna si è mostrata stesa sul lettino, nello studio dell’esperta in piercing a cui si è rivolta, èer farsi bucare l’orecchio e cambiare di nuovo il proprio look.

A quanto pare, l’esperta è stata davvero brava dato che la stessa Clizia ha sottolineato: “Mani di fata”.

Ma cosa ha spinto la donna a questa scelta? Vi ho fatto vedere live il mio piercing. Visto che ho le orecchie grandi ho deciso di vestirle”.

A quanto pare, quindi, in passato le orecchie sono state in problema per l’attuale compagna di Paolo Ciavarro che ha poi mostrato il risultato del lavoro appena fatto e il piercing: “Guardate che bello, lo adoro! Ho deciso di vestire le mie orecchie grandi, di metterle in evidenza e di non nasconderle più”.

Tra le altre cose, la Incorvaia ha anche deciso di farsi riaprire dei buchi che aveva chiuso in passato. Insomma, una bella svolta per lei e anche un messaggio positivo verso chi, spesso, non riesce magari a superare un piccolo limite fisico (non che questo fosse, per forza, il caso).

Di seguito anche un recente post Instagram della donna:

