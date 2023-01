La progatonista della storia di C’è posta per te, Valentina, è tornata a difendere sui social le sue scelte nei confronti di Stefano.

Ormai è passata una settimana dalla prima puntata di C’è posta per te ma ancora se ne parla. Il motivo è da ricercare nella tanto discussa storia, definita dai più “tossica” tra Valentina e Stefano. Sono stati tanti i pareri sulla vicenda, anche illustri con Sabrina Ferilli e Chiara Ferragni che si erano sbilanciate contro questo tipo di relazioni. Adesso, a far discutere, è la presa di posizione della protagonista al femminile della questione che su Instagram ha pubblicato dei messaggi che hanno generato tanta polemica.

C’è posta per te, i messaggi di Valentina per Stefano

Maria De Filippi

“Torneremo a sorridere, perché quello che sei infondo al tuo cuore solo io posso saperlo e chi ti conosce davvero”, ha scritto Valentina sul suo profilo Instagram. E ancora: “È facile dare pareri se non si conosce la persona e il vissuto, e io dopo averti sposato e averti donato tre figli penso che come ti descrivono non sei… Ognuno di noi ha qualche difetto, chi più chi meno, ma se siamo ancora qui è perché quel mostro come ti descrivono non conoscendoti tu non lo sei….e si torneremo a sorridere…ma di nuovo insieme”.

Il tutto a didascalia di una foto del suo matrimonio appunto con Stefano. Ancora più evidente, la presa di posizione in un contenuto successivo: “Chi ti perdona ha sempre una forza estremamente inumana. Chi ti perdona ti ha voluto bene d’avvero. Il perdono significa: Il mio amore era più grande dei tuoi sbagli”.

Inevitabile la reazione di tanti utenti. Infatti, sotto ai post della donna, non sono mancate parole durissime: “Non ci siamo inventati le cose. Tu hai descritto lui in un certo modo”, “Tesoro, si chiama dipendenza affettiva non amore!”, “Se tutti lo considerano un mostro è perché tu l’hai descritto così”.

Insomma, la storia è destinata a far parlare ancora a lungo a quanto pare…

Di seguito una serie di post Instagram della donna con messaggi piuttosto chiari. Nei commenti diversi pareri negativi per le sue parole:

