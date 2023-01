Kate Middleton abbandona il suo proverbiale aplomb e lancia una dura frecciata a Harry: le sue parole fanno rumore.

In seguito all’uscita del libro Spare, prima biografia di Harry d’Inghilterra, la famiglia reale britannica ha scelto di rimanere in silenzio. Ma, mentre Re Carlo III pare non voglia più avere i duchi di Sussex nel giorno della sua incoronazione, Kate Middleton si è lasciata andare ad una esternazione che molti hanno interpretato come una dura stoccata nei confronti del cognato.

Le parole di Kate contro Harry

Harry ha rivelato nel suo libro di aver seguito un percorso di terapia per riprendersi dalle situazioni familiari che lo hanno sovrastato.

A suo dire, però, il fratello William sarebbe stato sempre contrario a quanto deciso dal duca di Sussex, tanto da accusarlo di essere stato vittima di un lavaggio del cervello.

E, proprio William e Kate hanno preso parte a un incontro all’Open Door Charity di Birkenhead per parlare di salute mentale insieme ad alcuni ragazzi che hanno scelto la musica come cura.

Ad uno dei presenti che ha spiegato come “fare musica e lasciar emergere i propri sentimenti” sia “meglio che parlarne in un contesto clinico”, Kate ha voluto replicare con parole che non sono passate inosservate.

“Fare terapia non funziona su alcune persone, questi percorsi non sono per tutti – ha sentenziato la Middleton – . È molto importante avere una varietà di terapie possibili”. Il riferimento al cognato è apparso a tutti – o quasi – molto chiaro.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG