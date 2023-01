Arriva la prima reazione di Buckingham Palace al libro pubblicato dal principe Harry: Re Carlo III ha preso una decisione drastica.

Spare, il primo libro autobiografico di Harry, sta facendo scalpore. Il secondogenito di Lady Diana non ha risparmiato nessuno dei membri della famiglia reale, parlando di un’accesa lite con il fratello William, degli scontri tra Kate Middleton e Meghan Markle, e di tanti altri aspetti segreti della Royal Family britannica. Se finora nessuno era intervenuto per rispondere alle accuse di Harry, ora pare che il primo a prendere una decisione in merito a quanto accaduto sia stato proprio Re Carlo III.

Re Carlo III, così risponde al figlio Harry

Solo qualche settimana addietro, Re Carlo III aveva annunciato la sua incoronazione ufficiale programmandola per il prossimo 6 maggio 2023.

Una data che coincide con il compleanno di Archie, primogenito di Harry e Meghan Markle. Già questo, dunque, aveva fatto pensare ad una mancata partecipazione dei Duchi di Sussex all’evento.

A confermare la loro assenza al giorno che celebrerà il nuovo monarca della Gran Bretagna sono stati i i “senior reali”, membri adulti in alto nella linea di successione.

Harry e Meghan non ci saranno, ma non per loro volere, bensì per una decisione presa da Re Carlo III dopo l’uscita del libro Spare.

“Ha fatto sapere che il duca di Sussex e la moglie Meghan non saranno graditi all’incoronazione di Re Carlo III”, si legge sulla stampa. Così, quindi, è giunta la prima – importante e drastica – reazione di Buckingham Palace alla scelta del principe Harry.

Riproduzione riservata © 2023 - DG