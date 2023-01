La redazione di Uomini e Donne potrebbe aver fatto delle scelte sbagliate per questa prima parte della stagione del dating show. Dopo l’addio di Federica Aversano e di Federico Dainese, un altro tronista sarebbe pronto ad abbandonare gli studi televisivi di Mediaset. Stando alle indiscrezioni trapelate attraverso la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, nel corso delle ultime registrazioni Lavinia Mauro avrebbe palesato l’intenzione di lasciare il programma.

Secondo quanto riportato, la tronista ha chiesto alla redazione se i suoi due corteggiatori avessero chiesto di lei negli ultimi giorni.

Alessio Campoli pare non abbia voluto avere notizia di Lavinia, mentre con Alessio Corvino c’è stata un’accesa lite.

Notando l’evidente tristezza negli occhi della Mauro, Maria De Filippi ha deciso di intervenire e facendole notare come nessuno dei suoi corteggiatori sia particolarmente coinvolto da lei.

La tronista è quindi scoppiata in lacrime e ha chiesto di ballare con il collega, Federico Nicotera. Pare proprio che nel corso di questo confronto, Lavinia abbia annunciato di voler abbandonare il trono.

Al momento, tuttavia, si parla di semplici indiscrezioni, ma se ciò dovesse accadere si tratterebbe di un altro fallimento per Uomini e Donne.

