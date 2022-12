La scelta dei tronisti di questa prima parte di Uomini e Donne sembra non dare ragione alla redazione di Maria De Filippi. Dopo l’addio di Federica Aversano, che ha preferito abbandonare gli studi televisivi di Canale 5 senza una scelta, anche Federico Dainese ha detto addio alla poltrona rossa. L’ex corteggiatore di Veronica Raimondi è stato promosso a tronista ma, sin da subito, il ruolo affidatogli ha generato non poche polemiche.

Il genovese si è presentato in studio lasciando intendere di essere alla ricerca di un amore non troppo impegnativo.

Spesso attaccato da Gianni Sperti per questa sua decisione, Federico ha tentato – invano – di imbastire un rapporto con alcune delle sue corteggiatrici.

Sempre più spesso, però, le ragazze hanno lamentato una certa superficialità riscontrata in Dainese e, alla fine, nel corso delle registrazioni di Uomini e Donne, lui ha annunciato l’addio al trono.

Una rinuncia, forse prevedibile, visto il percorso intrapreso da Dainese nel dating show di Canale 5. L’appuntamento pomeridiano in cui ci sarà la comunicazione di addio al trono andrà in onda a gennaio 2023.

