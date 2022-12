Acceso confronto tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli nella casa del Gf Vip: rivelato l’accordo tra i due sotto le coperte.

Dopo infinite discussioni che hanno attirato l’attenzione del pubblico del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli sono stati protagonisti dell’ennesimo confronto. Questa volta davanti agli occhi – e alle orecchie – degli altri coinquilini. Per la prima volta, l’ex di Belén ha deciso di rompere il silenzio e di svelare quali erano gli accordi con Oriana: i due dovevano essere solo “amici di letto”.

Gli accordi di Antonino con Oriana (e Giaele)

“Io e te abbiamo deciso di essere quel tipo di amici – ha spiegato Spinalbese alla venezuelana – . Io ero in difficoltà perché tu non volevi che uscisse questo. Io non avevo nessun problema perché sono single”.

Oriana, che ha ribadito come questo accordo fosse stato stabilito dopo la notte di passione che hanno vissuto, ha ammesso l’esistenza di tale patto, ma ha imputato ad Antonino una certa non chiarezza.

Se fino ad adesso lui ha scelto di tutelarla per preservarla dai giudizi della gente, adesso ha deciso di parlare. E ha minacciato di fare lo stesso anche con Giaele De Donà.

Accusato da quest’ultima di aver “fatto dei triangoli”, Antonino ha sbottato: “Giaele, io e te sappiamo anche la nostra verità. Ascolta, non fare la furba. Perché se io dovessi fare la stessa cosa che sto facendo con Oriana faresti una brutta figura tu, lo sai benissimo!”.

Oriana ha ammesso che aveva fatto un accordo con Antonino per scopare e basta senza fidanzarsi ma facendolo passare in pubblico così per tutelare lei, vi prego bastava farla bere per smerdarla😭 pic.twitter.com/qwEmzXBB4A — Dussi (@dussii111) December 21, 2022

