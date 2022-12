Fiorello scatena il caos in Rai: uno scherzo fa pensare all’eliminazione di Giorgia da Sanremo 2023. Amadeus complice della messa in scena.

L’imprevedibilità di Fiorello si abbatte sul Festival di Sanremo 2023 e su tutta la Rai. Nel corso dell’appuntamento di oggi, 22 dicembre, di Viva Rai 2 lo showman ha fatto ascoltare ai telespettatori e ai presenti in studio l’inizio del brano che Giorgia avrebbe presentato alla kermesse. Una violazione del regolamento, soprattutto perché la durata della musica è stata superiore ad un secondo, che avrebbe determinato la squalifica immediata della cantante da Sanremo.

Lo scherzo di Fiorello e la reazione della Rai

Tra la preoccupazione dei presenti in studio dopo l’ascolto di una prima parte del brano, Fiorello ha immediatamente ricevuto la chiamata di Amadeus.

“Vi sto guardando come tutte le mattine, però hai fatto un casino – ha detto il direttore artistico in maniera contrariata – . Io e te siamo come fratelli, hai fatto due Sanremo e mezzo con me, tu sai che non puoi spoilerare la canzone”.

“Dopo la storia di Fedez io ho cambiato regolamento, dopo un secondo c’è la squalifica del pezzo, sennò poi mi criticano – ha continuato Amadeus, mentre Fiorello iniziava a ricevere messaggi da parte dei dirigenti Rai – . Quindi io sono costretto a squalificare Giorgia, ora te la assumi tu la responsabilità di dirglielo. Giorgia è squalificata, non si gioca così”.

Pochi minuti più tardi, lo showman ha rivelato che si trattava di uno scherzo architettato con la collaborazione di Amadeus e della stessa Giorgia, ma dopo quanto successo anche l’ad Fuortes gli aveva inviato un messaggio informandolo dell’eliminazione della cantante dalla gara.

