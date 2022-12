Bianca Aztei aveva preoccupato tutti a causa di un ricovero in ospedale per polmonite al nono mese di gravidanza: lei interviene sui social.

Ad annunciare che Bianca Atzei era stata ricoverata in ospedale a causa di una polmonite è stato il compagno Stefano Corti. La cantante, scomparsa per un po’ dai social, aveva destato la preoccupazione dei follower, che si erano chiesti se avesse partorito. In realtà, però, la situazione della Atzei era più complicata di quanto si potesse immaginare a causa di un’infezione che le impediva di respirare bene.

Bianca Atzei torna sui social: “Sto meglio”

Solo pochi minuti fa, però, Bianca Atzei è finalmente tornata sui social per ringraziare tutti coloro che le sono stati vicini in questi giorni difficili.

Tenuta costantemente sotto controllo dall’equipe medica dell’ospedale Mangiagalli di Milano, la cantante di origini sarde ha fatto sapere che sia lei che il bambino stanno bene.

“Ho passato giorni complicati con esiti sempre in peggioramento per colpa di un’infezione. Ho rischiato di dover partorire e fare le trasfusioni – ha scritto lei in una Instagram story – .Sono stata fortunata e sono stata in mani di grandi dottori che oltre ad aver usato la professionalità, hanno messo il cuore”.

“Hanno curato subito l’infezione e dopo qualche giorno è ristabilito tutto. Grazie – ha concluso la cantante – . Non vedo l’ora di tenere in braccio Noa Alexander e sono sicura che passerà tutta questa paura che ho provato”.

